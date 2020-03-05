Окремий літак за собачкою це занадто, – Зеленський про Настю Зінченко з Уханя

Президент Володимир Зеленський вважає, що Анастасія Зінченко повинна евакуюватися з Уханя додому, а свого собаку залишити в посольстві України в Китаї, і забрати його після зняття заборони на перевезення тварин, щоб не перетворювати ситуацію в абсурдну.

Про це Зеленський повідомив у Нових Санжарах, відповідаючи на запитання журналістів після зустрічі українців та іноземців, евакуйованих з Китаю через поширення там коронавірусу, які пройшли 14-денну обсервацію, передають Українські Новини.

"Є проблеми внутрішні. Вона (Анастасія Зінченко) - нормальна людина, але вона повинна зрозуміти, що зараз серйозна ситуація. Є складні питання життя людей, і ми з ними зараз працюємо. Тому вже питання не до жартів. Ми не можемо впливати на законодавство Китаю і на їхні рішення. Якщо Китай не випускає жодної тварини з території Китаю, то ми нічого не можемо зробити. Ми, як держава, можемо запропонувати їй більше, ніж іншим людям запропоновано: хоч завтра ми вас забираємо, а собачку заберемо навіть в посольство, а не в притулок або готель, і потім, коли Китай дозволить - ви її заберете. Щоб це не було вже смішно. Окремий літак за собачкою - це вже трошки занадто", - сказав він.

У четвер о 12:00 завершився термін обсервації українців та іноземних громадян, евакуйованих з Уханя (Китай) через спалах коронавірусу, яку вони проходили у медичному центрі Національної гвардії в Нових Санжарах (Полтавська область).

За результатами аналізів ні в кого з евакуйованих або обслуговуючого їх персоналу не було виявлено ознак захворювання, викликаного коронавірусом.

Зеленський у Нових Санжарах привітав громадян, які пройшли карантин, та побажав їм здоров'я.

Серед них був один іменинник, якому Президент подарував наручний годинник.

Також серед них були діти, і глава держави презентував футбольні м'ячі хлопчикам та великі м'які іграшки дівчаткам.

Як повідомляли "Українські Новини", у лютому Зінченко заявила, що Україна відмовилася евакуювати дівчину з Уханя через собаку. Посольство спростувало її звинувачення, пояснивши причини неможливості евакуації. Водночас посольство України пообіцяло допомогти українці, яка відмовилася від евакуції з Уханя через собаку.

Після уваги ЗМІ до цієї проблеми Зеленський особисто подзвонив Анастасії Зінченко з Уханя тапообіцяв їй допомогу. Разом з тим, на початку березня Настя Зінчеко звинуватила Зеленського в тому, що після телефонної розмови з нею так ніхто і не зв'язувався і не пропонував допомогу.