Сажаем и будем сажать, - глава СБУ Баканов отчитался о работе спецслужб

Внеочередное заседание Верховной Рады принесло отставку Алексея Гончарука и назначение нового премьер-министра Дениса Шмыгаля. Во время заседания Верховной Рады глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил о том, что в СБУ намерены сажать, а также отчитался о работе на должности главы СБУ, передают Українськi Новини.

"Весна пришла, уважаемые депутаты. Сажаем и будем сажать", - сказал он.

По его словам, в оборонной сфере спецслужба разоблачила коррупционные схемы с размером ущерба более 700 млн долларов.

По представлению СБУ 205 служебных лиц получили сообщение о подозрении в осуществлении коррупционных преступлений, 83 чиновника уволены с должностей, осуждены 80 лиц.

Как сообщали Українськi Новини, в среду Рада назначила новым премьер-министром Дениса Шмыгаля и утвердила новый состав Кабинета Министров.

Также Зеленский заявил, что за Кабмин ему не стыдно - но он им не гордится, а в социальных сетях выложили документ с составом нового Кабмина.

А фракции Порошенко и Вакарчука не голосовали за отставку правительства Гончарука.