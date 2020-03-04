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04 марта 2020, среда, 18:49 446
Верховная Рада и партии 2020-03-04T18:49:38+02:00
Українські Новини
Фракции Порошенко и Вакарчука не голосовали за отставку правительства Гончарука

Фракции Порошенко и Вакарчука не голосовали за отставку правительства Гончарука

Елена Новикова
Партии, Голос, Европейская солидарность, Отставка Гончарука
Результаты голосования. Фото: Twitter/Верховна Рада України
Результаты голосования. Фото: Twitter/Верховна Рада України

Сегодня, 4 марта, Верховная Рада Украины приняла отставку премьер-министра Алексея Гончарука. 353 депутата из минимально необходимых 226 проголосовали за проект постановления №3158. А партии "Европейская солидарность" и "ГОЛОС" воздержались от голосования. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

Из 27 депутатов партии "Европейская солидарность" 2 депутата отсутствовали, а 25 - воздержались.

Результаты голосования партии Результаты голосования партии "Европейская солидарность". Скриншот: rada.gov.ua

Все 20 депутатов партии "Голос" воздержались от голосования за отставку Гончарука.

Результаты голосования партии Результаты голосования партии "ГОЛОС". Скриншот: rada.gov.ua

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада назначила новым премьер-министром вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля. За проект постановления №3168 проголосовал 291 депутат при минимально необходимых 226. За назначение Шмыгаля премьером проголосовали 242 депутата фракции "Слуга народа", 18 - "За будущее", 17 - "Довіра", 14 - внефракционные.

При этом против проголосовали "Оппозиционная платформа - За життя" - 35 депутатов и "Европейская солидарность"- 24 депутата.

Также на внеочередном заседании Верховной Рады Украины президенту Владимиру Зеленскому во время его выступления установили суфлеры.

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