Мужчина умер от гриппа в Ровно

В то время, как в Киеве снизилось количество заболевших гриппом и ОРВИ, 4 марта стало известно, что в Ровно 65-летний мужчина умер от гриппа. Об этом Українським Новинам 4 марта сообщил Ровенский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения.

Мужчина пребывал на лечении в Ровенской городской больнице с 28 февраля.

Он был жителем областного центра.

Анализы подтвердили наличие у мужчины вируса гриппа А.

Данный случай смерти от гриппа является четвертым в области в 2020 году.

Как сообщали Українські Новини, с 10 по 23 февраля от гриппа умерли 20 человек. Всего с октября 2019 года 48 человек умерли от осложнений гриппа.

Также в связи с периодом повышенной эпидемиологической заболеваемости гриппом и острыми распираторными вирусными инфекциями "Киевпастранс" каждый день дезинфицирует свой транспорт перед выходом на маршрут.

Ранее сообщалось о том, как различить симптомы и возбудители гриппа и острых распираторных вирусных инфекций, а также о том, как защититься от гриппа и что необходимо делать при первых симптомах.