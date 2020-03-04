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04 березня 2020, середа, 11:19 6
Судова влада 2020-03-04T11:28:18+02:00
Українські Новини
Або звільнять, або ні, - Рябошапка про свої шанси залишитися генпрокурором

Або звільнять, або ні, - Рябошапка про свої шанси залишитися генпрокурором

Анна Рудык
Руслан Рябошапка, Верховна Рада, Звільнення з посади, Офіс Генпрокурора
Руслан Рябошапка. Фото: Офіс Президента
Руслан Рябошапка. Фото: Офіс Президента

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка оцінює свої шанси зберегти посаду як 50/50.

Про це він сказав Українським Новинам.

"50/50. Або звільнять або ні", - сказав він.

Рябошапка не повідомив, хто може претендувати на посаду генпрокурора в разі його звільнення Верховною Радою.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Верховної Ради України Максим Бужанський (фракція "Слуга народу") зареєстрував у парламенті постанову про висловлення недовіри Генеральному Прокурору.

Також на позачерговому засіданні Верховної Ради можуть розглянути питання про відставку генпрокурора Руслана Рябошапки.

Раніше, 4 березня Зеленський скликав позачергове засідання Верховної Ради.

Сам Рябошапка не виключає, що Рада розгляне питання про його звільнення, однак сумнівається, що його підтримають. Крім того, колишній генеральний прокурор Юрій Луценко прогнозував відставку глави Офісу Президента Андрія Богдана і генпрокурора Руслана Рябошапки в лютому.

А Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні заявило про очікування зустрічі послів країн G7 "Великої сімки" з участю генерального прокурора України Руслана Рябошапки для обговорення досягнутого їм прогресу, відставку якого Верховна Рада може розглянути 4 березня на позачерговому засіданні.

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