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04 березня 2020, середа, 10:25 7
Економіка 2020-03-04T11:00:03+02:00
Українські Новини
Долар підскочив на 14 копійок в обмінниках Києва

Долар підскочив на 14 копійок в обмінниках Києва

Анна Рудык
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс євро
Курс валют. Фото: pixabay
Курс валют. Фото: pixabay

В той час, як економісти спрогнозували курс гривні на 2020, у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 3 березня на 11,89 коп. до 25,0819 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 14,03 коп. до 24,7794 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 20,24 коп. до 27,4374 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 18,63 коп. до 27,9739 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 24,7794 25,0819 27,4374 27,9739 3,36 3,86
Максимальний 24,9100 25,3000 27,7500 28,2000 3,70 5,00
Мінімальний 24,4500 25,0000 26,7500 27,7000 2,30 3,74

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 4 березня, на 12,06 коп. до 24,9386 UAH/USD.

Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку у вівторок знизився на 9 коп. до 24,98 UAH/USD після зниження в понеділок на 24 коп.

Тим часом українські банкіри стверджують, що курс гривні найближчим часом може залежати від поширення коронавірусу та його впливу на світову економіку.

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