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21 февраля 2020, пятница, 22:36 105
Мир 2020-02-21T22:40:03+02:00
Українські Новини
ВОЗ объявила о резком увеличении заболевших коронавирусом вне Китая

ВОЗ объявила о резком увеличении заболевших коронавирусом вне Китая

Таня Войтюк
Коронавирус, Коронавирус в Китае, ВОЗ, Вирус, Covid-19
Карта коронавируса. Фото: google
Карта коронавируса. Фото: google

В то время как количество зараженных коронавирусом COVID-19 выросло и в Китае умерли уже 2238 человек.

Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Согласно данным, коронавирусом вне Китая за сутки заразились 174 человека, за день - 127 человек.

На данный момент статистика инфицирования COVID-19 за один день 21 февраля за пределами Китая выглядит так: 100 в Южной Корее, 16 в Италии, 13 в Иране, 13 в Японии, 13 на лайнере Diamond Princess, 4 в Австралии, 2 в Гонконге, 2 в Таиланде, а также по одному случаю в Сингапуре, США, Израиле и Ливане.

Как сообщали Українські Новини, в Италии зафиксировали 16 случаев заражения коронавирусом.

Тем временем Министерство здравоохранения опубликовало алгоритм действий врачей при подозрении на коронавирус.

Также в Китае Национальная комиссия здраоохранения добавила препарат "Арбидол" в предварительный план лечения COVID-19.

Ранее сообщалось о том, что такое коронавирус COVID-19, каким образом он передается и какие меры можно принять для пофилактики этого заболевания.

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