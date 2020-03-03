Через коронавірус Китай евакуює своїх громадян з Ірану

Китай буде евакуювати своїх громадян з територій Ірану, де поширюється Covid-19, яким сьогодні захворів громадянин України. Про це повідомляє Global Times.

"Співробітники посольства Китаю в Ірані підтвердили Global Times у вівторок, що перший чартерний авіарейс буде відправлений в Іран, щоб доставити китайських громадян, які опинилися там, назад в Китай", - сказано в публікації.

Пріоритет надаватиметься студентам, які перебувають в іранському місті Кум, де зафіксована найбільша спалах коронавіруса в Ірані, додає видання.

У Китаї евакуйовані люди повинні будуть пройти карантин тривалістю 14 днів.

Як повідомляли Українські Новини, ВООЗ оголосила про різке збільшенні хворих коронавірусом поза Китаю.

Тим часом Міністерство охорони здоров'я опублікувало алгоритм дій лікарів при підозрі на коронавірус.

Також у Китаї Національна комісія здраоохраненія додала препарат "Арбідол" в попередній план лікування COVID-19.

Раніше повідомлялося про те, що таке коронавірус COVID-19, яким чином він передається і які заходи можна вжити для пофилактики цього захворювання.