В Китае озвучили название лекарств от коронавируса

Об этом сообщает пресс-службу ведомства.

Отмечается, что кроме "Арбидола", для экспериментального лечения рекомендован хлорохин, а также рибавирин в комбинации с интерфероном или лопинавиром/ритонавиром.

Все эти лекарства упоминаются в шестой предварительной версии национальной программы диагностики и лечения коронавируса, которая была опубликована на сайте Национальной комиссии здравоохранения КНР 19 февраля.

Ранее Українські Новини писали о том, как передается коронавирус и как не перепутать с гриппом.

Тем временем гражданам Китая запретили въезд в Россию из-за коронавируса.

Напомним, власти Ирана подтвердили два случая нового заражения коронавирусом Covid-19.

Одесская ОГА согласовала с медиками план действий, если в область прибудут пациенты с признаками болезни. Там готовы принять больных.