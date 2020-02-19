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  • В Китае озвучили название лекарств от коронавируса
19 февраля 2020, среда, 23:55 61
Мир 2020-02-19T23:55:01+02:00
Українські Новини
В Китае озвучили название лекарств от коронавируса

В Китае озвучили название лекарств от коронавируса

Таня Войтюк
Коронавирус, эпидемия, Лекарства, Вирус, Лечение, Китай
Маска. Коронавирус. Китай. Фото: freepik
Маска. Коронавирус. Китай. Фото: freepik

В то время как самолет с эвакуированными украинцами вылетел из Уханя, Национальная комиссия здравоохранения Китая добавила противовирусный препарат "Арбидол" в предварительный план лечения коронавируса.

Об этом сообщает пресс-службу ведомства.

Отмечается, что кроме "Арбидола", для экспериментального лечения рекомендован хлорохин, а также рибавирин в комбинации с интерфероном или лопинавиром/ритонавиром.

Все эти лекарства упоминаются в шестой предварительной версии национальной программы диагностики и лечения коронавируса, которая была опубликована на сайте Национальной комиссии здравоохранения КНР 19 февраля.

Ранее Українські Новини писали о том, как передается коронавирус и как не перепутать с гриппом.

Тем временем гражданам Китая запретили въезд в Россию из-за коронавируса.

Напомним, власти Ирана подтвердили два случая нового заражения коронавирусом Covid-19.

Одесская ОГА согласовала с медиками план действий, если в область прибудут пациенты с признаками болезни. Там готовы принять больных.

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