В Китае озвучили название лекарств от коронавируса

В то время как самолет с эвакуированными украинцами вылетел из Уханя, Национальная комиссия здравоохранения Китая добавила противовирусный препарат "Арбидол" в предварительный план лечения коронавируса. Об этом сообщает пресс-службу ведомства. Отмечается, что кроме "Арбидола", для экспериментального лечения рекомендован хлорохин, а также рибавирин в комбинации с интерфероном или лопинавиром\/ритонавиром. Все эти лекарства упоминаются в шестой предварительной версии национальной программы диагностики и лечения коронавируса, которая была опубликована на сайте Национальной комиссии здравоохранения КНР 19 февраля. Ранее Українські Новини писали о том, как передается коронавирус и как не перепутать с гриппом. Тем временем гражданам Китая запретили въезд в Россию из-за коронавируса. Напомним, власти Ирана подтвердили два случая нового заражения коронавирусом Covid-19. Одесская ОГА согласовала с медиками план действий, если в область прибудут пациенты с признаками болезни. Там готовы принять больных.