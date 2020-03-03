У Верховній Раді зареєстрували постанову про висловлення недовіри Генпрокурору Рябошапці

Незважаючи на те, що посольство Сполучених Штатів Америки в Україні заявило про очікуванні зустрічі послів країн G7 "Великої сімки" з участю генерального прокурора України Руслана Рябошапки, депутат Верховної Ради України Максим Бужанський (фракція "Слуга народу") зареєстрував у парламенті постанову про висловлення недовіри Генеральному Прокурору.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Максим Бужаснкий.

"Постанова про висловлення недовіри Генеральному Прокурору набрала необхідну кількість голосів, і я зареєстрував її в парламенті", — написав він.

Скріншот Telegram-каналу Максима Бужанського

Як повідомляли Українські Новини, на позачерговому засіданні Верховної Ради можуть розглянути питання про відставку генпрокурора Руслана Рябошапки.

До цього стало відомо, 4 березня Зеленський скликав позачергове засідання Верховної Ради.

Сам Рябошапка не виключає, що Рада розгляне питання про його звільнення, однак сумнівається, що його підтримають.

Рябошапці дорікають, що за час його роботи Генпрокурором жодного топ-корупціонера не притягнули до відповідальності.

Рябошапка відмовився підписати підозру у вбивстві активісту Стерненко. Поліція передала проект підозри Рябошапці, але той переадресував її до СБУ.

Крім того, колишній генеральний прокурор Юрій Луценко прогнозував відставку глави Офісу Президента Андрія Богдана і генпрокурора Руслана Рябошапки в лютому.