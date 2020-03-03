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03 марта 2020, вторник, 13:03 771
Общество 2020-03-03T13:19:58+02:00
Українські Новини
В Черновцах дезинфицируют школы и детские сады из-за выявления коронавируса, – горсовет

В Черновцах дезинфицируют школы и детские сады из-за выявления коронавируса, – горсовет

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Черновцах
Коронавирус. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
Коронавирус. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Черновицкий городской совет заявляет, что магазины в городе из-за выявления у жителя коронавируса работают в обычном режиме и не закрываются.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба горсовета.

"Все работают нормально: и магазины, и другие учреждения", - сказали в пресс-службе.

На данный момент в городе проводятся мероприятия по дезинфекции в школах, детских садах и других учебных учреждениях.

Как сообщали Українськi Новини, соцсети бурно отреагировали на появление коронавируса в Украине.

Тем временем Черновецкий горсовет намерен ограничить режим посещения мэрии из-за коронавируса.

Также известно, что прежде чем зараженный мужчина пересек границу Украины, провели температурный скрининг. Также в Черновицкой области у него дополнительно проверяли температуру, он заполнял опросник и ему выдали памятку на самоизоляцию, так как человек путешествовал по странам, в которых были зарегистрированы случаи Covid-19.

А Кабинет Министров готов объявить карантин в случае вспышки коронавируса в Украине, однако закрывать границы с целью недопущения инфекции Украина не планирует.

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