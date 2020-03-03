В Черновцах дезинфицируют школы и детские сады из-за выявления коронавируса, – горсовет

Черновицкий городской совет заявляет, что магазины в городе из-за выявления у жителя коронавируса работают в обычном режиме и не закрываются. Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба горсовета. "Все работают нормально: и магазины, и другие учреждения", - сказали в пресс-службе. На данный момент в городе проводятся мероприятия по дезинфекции в школах, детских садах и других учебных учреждениях. Как сообщали Українськi Новини, соцсети бурно отреагировали на появление коронавируса в Украине. Тем временем Черновецкий горсовет намерен ограничить режим посещения мэрии из-за коронавируса. Также известно, что прежде чем зараженный мужчина пересек границу Украины, провели температурный скрининг. Также в Черновицкой области у него дополнительно проверяли температуру, он заполнял опросник и ему выдали памятку на самоизоляцию, так как человек путешествовал по странам, в которых были зарегистрированы случаи Covid-19. А Кабинет Министров готов объявить карантин в случае вспышки коронавируса в Украине, однако закрывать границы с целью недопущения инфекции Украина не планирует.