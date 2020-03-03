В Украину запретили ввозить животных из Китая

В то время, как за сутки количество зараженных коронавирусом COVID-19 увеличилось до 90 899 человек, а Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что коронавирус может передаваться человеку от домашних животных, в Гонконге зарегистрировали заболевание на COVID-2019 у собаки. В связи с этим Госпродпотребслужба временно запретила ввоз в Украину домашних и диких плотоядных животных из Китая. Об этом сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"С целью минимизации рисков заноса на территорию Украины возбудителя COVID-19, в соответствии со статьями 33 и 96 Закона Украины "О ветеринарной медицине", с учетом рекомендаций, изложенных в Кодексе здоровья наземных животных МЭБ, Госпродпотребслужба временно запретила ввоз в Украину с Китайской Народной Республики домашних (собак, кошек и т.д.) и диких плотоядных животных", - говорится в сообщении.

Также в Госпотребслужбе добавили, что запрет будет действовать в связи с тем, что на территории Гонконга обнаружили коронавирус у собаки, которая содержалась в том же доме, где ранее был зафиксирован коронавирус у владельца.

Как сообщали Українські Новини, в ВОЗ рассказали, что температурный скрининг не является эффективным способом, чтобы предотвратить распространение коронавируса между странами.

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