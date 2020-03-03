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03 марта 2020, вторник, 09:16 343
Внешняя политика 2020-03-03T09:16:32+02:00
Українські Новини
Из-за коронавируса Украинскую неделю в Европарламенте перенесли

Из-за коронавируса Украинскую неделю в Европарламенте перенесли

Елена Новикова
Европарламент, Европейский союз, Коронавирус, коронавирус в Украине, Украинская неделя, Представительство Украины в ЕС
Европарламент
Европарламент

В то время, как Венецианская комиссия отменила заседание, Украинская неделя в Европарламенте, которая должна была состояться с 3 по 5 марта, переносится на неопределенный срок из-за распространения коронавируса COVID-19. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Представительства Украины при ЕС.

"Дорогие друзья, к сожалению, вынуждены сообщить, что запланированный на 3-5 марта Украинская неделя в Европейском Парламенте переносится на неопределенный срок в связи с ограничениями Европарламента о проведении массовых мероприятий из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19", - сказано в сообщении.

Также в представительстве добавили, что как только ограничения будут отменены, они будут отрабатывать новые возможности для проведения Украинской недели в Европейском парламенте.

Как сообщали Українські Новини, В Евросоюзе повысили уровень риска заболевания коронавирусом до "высокого".

Также министры финансов Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии 3 марта обсудят влияние вспышки коронавируса COVID-19 на экономику.

Кроме того, первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Латвии.

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