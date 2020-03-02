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02 марта 2020, понедельник, 21:00 17
Экономика 2020-03-02T21:00:42+02:00
Українські Новини
В январе 2020 коммуналка выросла на 20% в сравнении с прошлым годом

В январе 2020 коммуналка выросла на 20% в сравнении с прошлым годом

Ольга Фандорина
Жилкомуслуги, Коммунальные услуги, Услуги, Новые платежки

Начисления за жилищно-коммунальные услуги, на которые можно оформить субсидию, с учетом электроэнергии в январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года выросли на 19,4%. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По сравнению с декабрем 2019 года общая сумма начислений выросла на 19,4%. В декабре было начислено около 19,6 млрд грн (16,8 млрд грн за коммуналку плюс 2,8 млрд грн за электроэнергию).

Начисления за коммуналку за январь выросли на 20%

Оплата жилкомуслуг. Фото: ukrstat.gov.ua

По данным статистического ведомства, в январе 2020 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 19,5 млрд (83,1% начисленных за этот период сумм).

Как сообщали Українські Новини, "Слуга народа" Брагар посоветовал пенсионерке оплатить коммуналку за счет продажи собаки.

Ранее Українські Новини писали о правилах получения жилищной субсидии и о том, как грамотно ее оформить.

Также сообщалось, что в 2020 коммуналка будет по новым ценам.

Тем временем, жительнице столицы пришла необычная платежка за коммунальные услуги, согласно которой ей необходимо заплатить за отопление квартиры в январе 53 тыс. гривен.

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