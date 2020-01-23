Коммуналка в 2020 будет по новым ценам: как и сколько заплатят украинцы

Задолженность украинцев за коммуналку стала рекордной – более 55 млрд гривен. В 2020 году ситуация может обостриться, ведь уже стали приходить квитанции с новыми суммами, причем сразу по две на некоторые услуги.

В начале января украинцы стали получать платежки за декабрь. Оплата за теплые батареи и горячую воду снизилась в среднем на 23%. В зависимости от площади квартиры экономия может составить до 400 гривен.

Тарифы на самом деле остались прежними, изменился лишь принцип начисления. Уменьшить итоговые суммы местным чиновникам разрешил Кабмин. Основанием для перерасчета стало снижение цены за газ в декабре – она упала почти до 5878 грн за тыс. куб. м вместо заложенных в тариф 7200‑7800 грн. Сумма перерасчета указывается в отдельной графе платежки.

Впрочем, эксперты называют такую акцию запоздалой и одноразовой. К тому же по факту скидку получили не все.

"Если средняя платежка была 1,5 тыс. грн , то люди должны были заплатить 1200 грн. А у большинства эти 1,5 тыс. грн и остались. Кто‑то заплатил 1200, но условно говоря, за январь платежка придет практически с теми же 1,5 тыс. грн из‑за того, что поднята цена на газ", – говорит эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

Согласно договоренностям Украины с МВФ с 2020 года как жители частного сектора, так и промышленные предприятия должны платить за газ одинаково – столько, сколько требует рынок. Поэтому, чтобы застраховать население от резких ценовых скачкой, установили фиксированный тариф на газ. Он автоматически действует до 1 мая 2020 года и составляет 6600 грн за тыс. куб. м. Это гарантированная цена от "Нефтегаза".

Сейчас причин для роста тарифов на газ нет. Во-первых, Украине повезло с аномально теплой зимой. Во-вторых, в европейских и украинских хранилищах накоплены большие запасы.

С января украинцы будут получать уже две платежки за газ – одну за потребленные кубометры, другую – за распределение топлива. Это не дополнительные деньги, просто плату за доставку энергоносителя вывели в отдельный платеж. Это касается всех – даже тех, кто, например, месяц был в отпуске и совсем не пользовался услугой.

Как сообщали Українські Новини, в январе украинцам снизят тарифы на отопление.

Тем временем в Украине в 2020 году поднимут пенсионный возраст.