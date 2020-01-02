Правила получения жилищной субсидии: как "грамотно" оформить социальную помощь

Один из важных и основных видов социальной помощи от государства - получение жилищной субсидии, которая является неденежной формой помощи семьям в оплате содержания жилья, то есть определенной льготой на оплату жилищных и коммунальных услуг. В Кабмине ответили на важные вопросы касаемо сроков и правил получения субсидий.

На какой период назначается субсидия?

Жилищная субсидия назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается дважды:

- на неотапливаемый сезон - с 1 мая по 30 сентября;

- на отопительный сезон - с 1 октября по 30 апреля.

Для арендаторов жилого помещения (дома) жилищная субсидия назначается при наличии договора аренды жилья с месяца обращения до даты окончания отопительного сезона, но не более чем до конца месяца, в котором истекает срок действия договора аренды жилья. На следующий срок жилищная субсидия назначается по личному обращению арендатора.

Для внутренне перемещенных лиц жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом назначается по решению комиссий, образованных районными администрациями, исполнительными органами городских, районных в городах (в случае их образования) советов с месяца обращения до конца отопительного сезона.



Субсидия на оплату коммунальных услуг по поставке тепловой энергии, поставки и распределения природного газа, поставки и распределения электрической энергии для централизованного, автономного и индивидуального отопления в отопительный сезон рассчитывается с 16 октября по 15 апреля включительно.



Жилищная субсидия на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива назначается один раз в календарный год по личному обращению граждан. При этом жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг (электроэнергии, водоснабжение и т.д.) рассчитывается с месяца обращения за ее назначением до конца текущего календарного года.

Что делать тем, кто по разным причинам не обратился за назначением субсидии до начала отопительного сезона?

В случае обращения в течение двух месяцев с начала отопительного (неотопительного) сезона жилищная субсидия на домохозяйство назначается с начала такого сезона.

Эта норма касается и граждан, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах. Субсидию таким гражданам могут назначить с начала отопительного (неотопительного) сезона (но не ранее дня возникновения права на субсидию) по решению комиссии, если такое обращение поступило в любой месяц до окончания сезона. Объективные причины невозможности своевременного обращения должны быть подтверждены документально.

Как получить субсидию?

Жилищная субсидия назначается одному из членов домохозяйства, которые:

- зарегистрированные в жилом помещении (доме)

- не зарегистрированы в жилом помещении (доме), но фактически проживают в нем на основании договора найма (аренды);

- не зарегистрированы в жилом помещении (доме), но фактически проживают в нем без заключенного договора найма (аренды) жилья, если они внутренне перемещенные лица.

Во-первых, нужно обратиться в орган социальной защиты населения. Во-вторых, уполномоченное лицо семьи (домохозяйства) подает заявление и декларацию о доходах и расходах.

Получателям, которым в мае субсидия была назначена на новый период - 2019-2020 годы, на этот отопительный сезон ее размер рассчитают автоматически.



Но есть определенные категории граждан, которым для переназначения жилищной субсидии следует повторно подать заявление и декларацию о доходах и расходах, если они еще этого не сделали с мая 2019 года.

Прежде всего это те получатели, чьи дела рассматривала комиссия, а также арендаторы жилья, внутренне перемещенные лица и те домохозяйства, в которых с октября 2018 произошли изменения в составе семьи.

Повторно с документами необходимо будет обратиться семьям, которым субсидию был назначен на лиц, которые фактически проживают в помещении, и семьям, где есть неработающие люди трудоспособного возраста, у которых либо нет доходов, или они меньше минимальной заработной платы. Это касается и тех семей и домохозяйств, где есть лица, достигшие 18-летнего возраста по состоянию на начало периода, за который декларируются доходы.

Ранее мы рассказали о том, кому не будет доступна помощь, а также о том, как получить субсидию через интернет и не стоять в очередях.