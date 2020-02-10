Как оформить субсидию на коммуналку: ответы на 10 главных вопросов

Несмотря на относительно теплую зиму и приближающийся конец отопительного сезона, украинцам счета за отопление по-прежнему влетают в копеечку. А посколько продавать собаку или другое животное не хочется, остается только обращаться в Минсоцполитики за назначением субсидий на оплату коммуналки. Об ответах на 10 главных вопросах о назначении госпомощи пишут в "Сегодня".

Сколько в Украине субсидиантов

По подсчетам Госстата, в декабре 2019 госпомощь на оплату комуслуг получили 3 млн 282,5 тыс. домохозяйств или 22% от общего их количества. Средний размер субсидии составил 638,7 грн. Самые большие суммы выплачены в Ровенской области – 1111,7 грн на домохозяйство, самые маленькие в Одесской – 356,8 грн на домохозяйство. В Киеве средняя субсидия составила в декабре 538,1 грн. Также в Украине более 453 тыс. домохозяйств, которые раз в год получают субсидию на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного топлива – это дрова, уголь, торф, мазут. В основном это жители сельской местности, средняя сумма субсидии – около 3000 грн на год.

Кто имеет право на получение жилищных субсидий

Семьи, у которых плата за коммуналку больше определенного для них обязательного платежа. Он рассчитывается индивидуально и зависит исключительно от доходов семьи.

Обязательный платеж (ОП) домохозяйства (Д) в процентах от величины совокупного дохода высчитывается по формуле:

ОП = среднемесячный совокупный доход Д / количество членов Д / прожиточный минимум на одно лицо на 1 января 2020 года / 2 х 15%.

Проведем расчет для семьи из двух взрослых и двух детей, в которых мама находится в декретном отпуске, а работает один отец, получая зарплату 10 тыс. грн.

ОП = 10000 / 4 / 2027 / 2 х 0,15 = 0,0925 или 9,25%

За какой период учитываются доходы

За III-IV кварталы предыдущего календарного года, когда субсидия назначается с начала неотопительного сезона.

За I-II кварталы текущего календарного года, когда субсидия назначается с начала отопительного сезона.

То есть для расчета субсидии с мая по октябрь берут доходы за июль-декабрь предыдущего года, для расчета субсидии с ноября по апрель – доходы за январь-июнь текущего года.

На какие услуги дается субсидия

управление многоквартирным домом, в том числе ОСМД;

поставка и распределение газа, электрической и тепловой энергии (отопление), централизованное снабжение горячей и холодной водой и водоотведение, вывоз бытовых отходов (мусор);

взносы за установку, обслуживание и замену узлов коммерческого учета (общедомовых счетчиков газа, тепла, воды);

на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного топлива – раз в год.

Какие нормативы используются при расчете субсидии

Государство субсидирует не весь объем потребленных домохозяйством услуг, а только в пределах норм. Они таковы:

Содержание жилья, отопление – 13,65 кв. м/чел. + 35,22 кв. м на семью. Для одиноких нетрудоспособных норма может быть увеличена не более чем на 30% (на 14,66 кв. м) на основании решения комиссии по субсидиям.

– 13,65 кв. м/чел. + 35,22 кв. м на семью. Для одиноких нетрудоспособных норма может быть увеличена не более чем на 30% (на 14,66 кв. м) на основании решения комиссии по субсидиям. Газ : на отопление 4 куб. м на 1 кв. м отапливаемой площади; на приготовление пищи 3,3 куб. м/чел., при отсутствии горячей воды и газовой колонки – 5,4 куб. м/чел., при наличии газколонки – 10,5 куб. м/чел.

: Холодная вода – 2 куб. м/чел., при отсутствии горячей воды – 3,6 куб. м/чел.

– 2 куб. м/чел., при отсутствии горячей воды – 3,6 куб. м/чел. Горячая вода – 1,6 куб. м/чел.

– 1,6 куб. м/чел. Электроэнергия : на отопление – 30 кВт на 1 кв. м отапливаемой площади; в домах, оборудованных стационарными электроплитами, при наличии централизованного снабжения холодной и горячей водой 70 кВт-ч в месяц на семью из одного человека и дополнительно по 30 кВт-ч на каждого другого члена семьи, но не более 190 кВт-ч в месяц; в домах без стационарных электроплит и только с холодной водой – 100 кВт-ч на семью из одного человека и дополнительно по 30 кВт-ч на каждого другого члена семьи, но не более 220 кВт-ч в месяц.

: Тепло – 0,0383 Гкал на 1 кв. м отапливаемой площади

– 0,0383 Гкал на 1 кв. м отапливаемой площади Вывоз мусора – 0,4167 куб. м/чел. твердых отходов (40 десятилитровых полных мусорных ведер) и 0,76 куб. м/чел. жидких отходов.

На какой срок назначается субсидия

С месяца обращения до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается на неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября) и отопительный сезон (с 1 октября по 30 апреля). Для домохозяйств с индивидуальным отоплением субсидия рассчитывается на отопсезон с 16 октября по 15 апреля включительно.