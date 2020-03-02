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02 березня 2020, понеділок, 21:00 7
Економіка 2020-03-02T21:26:50+02:00
Українські Новини
У січні 2020 комуналка зросла на 20% у порівнянні з минулим роком

У січні 2020 комуналка зросла на 20% у порівнянні з минулим роком

Ольга Фандорина

Нарахування за житлово-комунальні послуги, на які можна оформити субсидію, з урахуванням електроенергії в січні 2020 року порівняно з груднем 2019 року зросли на 19,4%. Про це повідомляє Державна служба статистики України.

У порівнянні з груднем 2019 року загальна сума нарахувань зросла на 19,4%. В грудні було нараховано близько 19,6 млрд грн (16,8 млрд грн за комуналку плюс 2,8 млрд грн за електроенергію).

Нарахування за комуналку за січень зросли на 20%

Оплата житлово-комунальних послуг. Фото: ukrstat.gov.ua

За даними статистичного відомства, в січні 2020 року населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 19,5 млрд (83,1% нарахованих за цей період сум).

Як повідомляли Українські Новини, "Слуга народу" Брагар порадив пенсіонерці оплатити комуналку за рахунок продажу собаки.

Раніше Українські Новини писали про правила отримання житлової субсидії і про те, як грамотно оформити.

повідомлялося, що в 2020 комуналка буде за новими цінами.

Тим часом, мешканці столиці прийшла незвичайна платіжка за комунальні послуги, згідно з якою їй необхідно заплатити за опалення квартири в січні 53 тис. гривень.

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