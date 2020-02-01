"Слуга народа" Брагар посоветовал пенсионерке оплатить коммуналку за счет продажи собаки

Евгений Брагар - 25-летний депутат от фракции "Слуга народа", - посоветовал пенсионерке, которая пожаловалась в эфире на высокую стоимость коммунальных услуг, продать свою собаку и таким образом заплатить за коммуналку.

Такой совет депутат озвучил в эфире программы "Голос народа" на "112 канале".

В студию программы поступил звонок от жительницы Кировоградской области, которая спросила у депутата, что ей делать, если не хватает денег на оплату платежки за газ при пенсии 2 тысячи гривен.

По словам пенсионерки, субсидию она получает, но скидка выходит незначительная. Женщина оплачивает 1953 гривны за газ и 154 грн абонплаты. Итого на месячное проживание у нее остается всего лишь 107 гривен.

"Конечно, судить в таких условиях сложно, мы не знаем, есть ли у нее другое имущество. Потому что субсидия предоставляется в зависимости от наличия другого имущества и имущественного положения. Я лично встречал случаи, когда женщина хотела получить субсидию, имея несколько квартир. Если человек имеет несколько квартир, она имеет соответствующее имущественное положение, а значит, не нуждается в дополнительной субсидии. Если есть собака элитной породы, она может продать ее в любой момент и спокойно оплатить", - ответил на вопрос женщины Брагар.

Такое замчание не осталось без внимания и история имела продолжение. Вскоре депутату пришлось извинится за свое высказывание. Он объяснил, что является новым лицом в политике и не научился отвечать на острые социальные вопросы.

"Мне очень жаль, что мои высказывания в 112 канале по поводу субсидий вызвали такую ​​бурную реакцию. Я являюсь новым лицом в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы", - написал политик в Facebook.

Он также добавил, что не хотел кого-то обидеть, а старался обратить внимание на случаи несправедливости, когда люди, которые не нуждаются в помощи, пользуются субсидиями, скрывая имущество и свой роскошный образ жизни.

Пост нардепа Евгения Брагаря в Facebook

Также депутат в комментарие "Стране" добавил, что хейт начался вовсе не из-за того, что он посоветовал пенсионерке продать собаку, а из-за призыва не дискриминировать людей по языковому признаку.

Ранее Українські Новини писали, что Брагар пожаловался в полицию на волонтерку за дискриминацию русского языка в автобусе. Он заступился за водителя, который отказался выключить русскоязычный сериал в автобусе.