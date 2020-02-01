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  • "Слуга народа" Брагар посоветовал пенсионерке оплатить коммуналку за счет продажи собаки
01 февраля 2020, суббота, 17:52 84
Политика 2020-02-01T17:52:30+02:00
Українські Новини
"Слуга народа" Брагар посоветовал пенсионерке оплатить коммуналку за счет продажи собаки

"Слуга народа" Брагар посоветовал пенсионерке оплатить коммуналку за счет продажи собаки

Таня Войтюк
Депутаты Слуги Народа, Партия

Евгений Брагар - 25-летний депутат от фракции "Слуга народа", - посоветовал пенсионерке, которая пожаловалась в эфире на высокую стоимость коммунальных услуг, продать свою собаку и таким образом заплатить за коммуналку.

Такой совет депутат озвучил в эфире программы "Голос народа" на "112 канале".

В студию программы поступил звонок от жительницы Кировоградской области, которая спросила у депутата, что ей делать, если не хватает денег на оплату платежки за газ при пенсии 2 тысячи гривен.

По словам пенсионерки, субсидию она получает, но скидка выходит незначительная. Женщина оплачивает 1953 гривны за газ и 154 грн абонплаты. Итого на месячное проживание у нее остается всего лишь 107 гривен.

"Конечно, судить в таких условиях сложно, мы не знаем, есть ли у нее другое имущество. Потому что субсидия предоставляется в зависимости от наличия другого имущества и имущественного положения. Я лично встречал случаи, когда женщина хотела получить субсидию, имея несколько квартир. Если человек имеет несколько квартир, она имеет соответствующее имущественное положение, а значит, не нуждается в дополнительной субсидии. Если есть собака элитной породы, она может продать ее в любой момент и спокойно оплатить", - ответил на вопрос женщины Брагар.

Такое замчание не осталось без внимания и история имела продолжение. Вскоре депутату пришлось извинится за свое высказывание. Он объяснил, что является новым лицом в политике и не научился отвечать на острые социальные вопросы.

"Мне очень жаль, что мои высказывания в 112 канале по поводу субсидий вызвали такую ​​бурную реакцию. Я являюсь новым лицом в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы", - написал политик в Facebook.

Он также добавил, что не хотел кого-то обидеть, а старался обратить внимание на случаи несправедливости, когда люди, которые не нуждаются в помощи, пользуются субсидиями, скрывая имущество и свой роскошный образ жизни.

Пост нардепа в FacebookПост нардепа Евгения Брагаря в Facebook

Также депутат в комментарие "Стране" добавил, что хейт начался вовсе не из-за того, что он посоветовал пенсионерке продать собаку, а из-за призыва не дискриминировать людей по языковому признаку.

Ранее Українські Новини писали, что Брагар пожаловался в полицию на волонтерку за дискриминацию русского языка в автобусе. Он заступился за водителя, который отказался выключить русскоязычный сериал в автобусе.

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