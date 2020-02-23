Киевлянке пришла платежка за отопление на 53 тыс. гривен

Жительнице столицы пришла необычная платежка за коммунальные услуги, согласно которой ей необходимо заплатить за отопление квартиры в январе 53 тыс. гривен. Снимок опубликовала Светлана своей странице в Facebook, передает "Страна".

Светлана попросила своих друзей и подписчиков в соцсети поделиться советами касательно того, куда обращаться с этой проблемой. По словам киевлянки, за первый месяц 2020 года ей насчитали в 26 раз больше газа, чем она потребила.

"Кто-то сталкивался со стоимостью отопления 355 грн за м. кв.? Квартира 4-комнатная потребила, по подсчетам КТЕ, в январе 39 Гкал! Счетчик есть, но пока не опломбирован. Реальное потребление 1.5 Гкал! К оплате почти 53 тыс. грн. Поделитесь опытом, что с этим делать?", - пишет Светлана.

Фото на Facebook

Как сообщали Українські Новини,

Кабмин снял ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду.

Тем временем, украинцам пересчитают тарифы на отопление и газ.

Напомним, с 2020 года Кабмин изменит процедуру монетизации льгот на коммунальные услуги.