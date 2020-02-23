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23 февраля 2020, воскресенье, 19:50 41
Общество 2020-02-23T19:50:54+02:00
Українські Новини
Киевлянке пришла платежка за отопление на 53 тыс. гривен

Киевлянке пришла платежка за отопление на 53 тыс. гривен

Таня Войтюк
Платежка, Коммунальные платежи, Коммуналка, Коммунальные услуги, Газ, Отопление
Коммунальные платежи
Коммунальные платежи

Жительнице столицы пришла необычная платежка за коммунальные услуги, согласно которой ей необходимо заплатить за отопление квартиры в январе 53 тыс. гривен. Снимок опубликовала Светлана своей странице в Facebook, передает "Страна".

Светлана попросила своих друзей и подписчиков в соцсети поделиться советами касательно того, куда обращаться с этой проблемой. По словам киевлянки, за первый месяц 2020 года ей насчитали в 26 раз больше газа, чем она потребила.

"Кто-то сталкивался со стоимостью отопления 355 грн за м. кв.? Квартира 4-комнатная потребила, по подсчетам КТЕ, в январе 39 Гкал! Счетчик есть, но пока не опломбирован. Реальное потребление 1.5 Гкал! К оплате почти 53 тыс. грн. Поделитесь опытом, что с этим делать?", - пишет Светлана.

Фото на FacebookФото на Facebook

Как сообщали Українські Новини,

Кабмин снял ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду.

Тем временем, украинцам пересчитают тарифы на отопление и газ.

Напомним, с 2020 года Кабмин изменит процедуру монетизации льгот на коммунальные услуги.

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