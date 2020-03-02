ДБР відкрило справу проти НАБУ з-за справи Гладковського

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливого втручання Національного антикорупційного бюро в діяльність адвоката колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського Руслана Волинця.

Про це адвокат написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Волинець зазначив, що в ході збору доказів невинності Гладковського в інкримінованих йому діяннях стороною захисту направлялися і направляються різного роду запити про отримання інформації.

Одержавши відповідь на один з таких запитів, захист пред'явив його під час одного із судових засідань.

"І хоча в своєму рішенні суд вказує на те, що звернення із запитом є способом реалізації стороною захисту свого права на захист, НАБУ звертається до керівництва особи, яка підписала лист-відповідь на запит захисту з вимогою про проведення службового розслідування відносно цієї особи", - написав він.

Таки чином, ДБР відкрило справу за ч. 2 ст. 397 (втручання в діяльність захисника чи представника особи) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ закрила кримінальне провадження за фактом декларування Гладковским недостовірної інформації.

НАБУ повідомило про підозру колишньому першому заступникові секретаря Ради національної безпеки і оборони Олегу Гладковскому у зловживанні службовим становищем та декларуванні недостовірної інформації.

Раніше джерело повідомило, що Гладковський затриманий у справі про закупівлі Міноборони у "Богдана" санітарних автомобілів. При цьому син Олега Гладковського Ігор стверджує, що його батька затримали за картину з гільз з особою президента Росії Володимира Путіна та його затримання ніяк не пов'язано з розкраданнями в оборонній сфері.