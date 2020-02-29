НАБУ закрыло дело о декларировании недостоверных данных Гладковским, — адвокат

НАБУ закрыло уголовное производство по факту декларирования бывшим первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегом Гладковским недостоверной информации.

Об этом на своей странице в Facebook написал его адвокат Руслан Волынец.



По его словам, дело касалось якобы недостоверного декларирования информации о покупке-продаже картины "Лицо войны", на которой из фронтовых гильз изображено лицо президента России Владимира Путина.



Он отметил, что дело расследовалось по ст. 366-1 Уголовного кодекса и было закрыто 27 января постановлением детектива НАБУ в связи с установлением отсутствия в действии состава уголовного правонарушения.



Как сообщали Українськi Новини, ранее НАБУ сообщило о подозрении бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверной информации.



Ранее источник сообщил, что Гладковский задержан по делу о закупке Минобороны у "Богдана" санитарных автомобилей. При этом сын Олега Гладковского Игорь утверждает, что его отца задержали за картину из гильз с лицом президента России Владимира Путина и его задержание никак не связано с хищениями в оборонной сфере.