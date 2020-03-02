КС накануне кадровых вопросов в Раде рассмотрит законность люстрации

В то время, как 4 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады, которая будет рассматривать "вопрос о Кабинете министров Украины и о деятельности МВД Украины, СБУ, ГБР, НАБУ, Офисе Генпрокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка", накануне Конституционный суд во вторник 3 марта продолжит рассмотрение жалобы на закон "Об очистке власти", по которому ряд чиновников времен президента Виктора Януковича не могут занимать должности во власти.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на расписание на сайте суда.

Пленарное заседание КС начнется в 10 часов, вопрос люстрации запланирован первым пунктом в повестке дня.

Последний раз суд рассматривал жалобу 16 января.

Как сообщали Українські Новини, в ряде СМИ появилась информация о том, что Гончарук повторно 28 февраля подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке и в среду, 4 марта, на внеочередном заседании Верховной Рады будет рассмотрена отставка премьера и назначение на его должность вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля.

Также Зеленский попросил Раду собраться 4 марта на внеочередное заседания для рассмотрения вопроса по Кабмину и заслушивания отчета правоохранителей. Парламент может заменить главу правительства и назначить 4 новых министров.

Напомним, президент подтвердил встречу с Тигипко на фоне слухов о смене премьера.

Тем временем, Гончарук не собирается уходить в отставку.