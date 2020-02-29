Денис Шмыгаль может стать и.о. премьер-министра, — СМИ

В пятницу, 28 февраля, премьер-министр Алексей Гончарук повторно подал заявление об отставке президенту Владимиру Зеленскому. Заменой Гончаруку может стать Денис Шмыгаль. Об сообщает НВ со ссылкой на источники.

Сообщается, что Гончарук раздражен ситуацией, в которой медиа публично смакуют кандидатуры для его возможной замены, а президент не только не защищает свой Кабмин, но и не отрицает рассмотрение альтернативных кандидатур.

Последней каплей терпения Гончарука, по словам одного из источников, близкого к ситуации, стала встреча между президентом, министром юстиции Денисом Малюськой и бизнесменом Игорем Коломойским, в ходе которой глава государства обрушился с критикой на министра.

Заменой Гончаруку, который может стать исполняющим обязанности премьера, окружению президента видится Денис Шмыгаль. Последний недавно стал вице-премьером в правительстве. Юридические механизмы, которые могут обеспечить ротацию, пока находятся в состоянии поиска, сообщили источники.



Напомним, ранее СМИ сообщили, что Верховная Рада в среду рассмотрит отставку Гончарука. А также генпрокурора Рябошапки и директора НАБУ Сытника.



Ранее Арахамия исключил, что бизнесмена Тигипко назначат новым премьер-министром.