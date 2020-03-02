Рада назначит четырех новых министров в среду, – СМИ

На внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта, кроме возможной замены премьер-министра, парламент может осуществить 4 ротации в правительстве и назначить нового министра иностранных дел, министра здравоохранения, министра соцполитики, министра оккупированных территорий и вицепремьера по промышленности.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источник в руководстве "Слуги народа".

"Если все будет хорошо, то в среду будет минимум четыре назначения в правительство: МИД, Минздрав, Минсоц и, возможно, вице по промышленности. Ну и Резникова назначат министром оккупированных территорий", - пишет издание.

По данным УП, главу МИД Вадима Пристайко может заменить действующий вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба.

Кто в таком случае заберет на себя функционал вице по евроинтеграции, узнать не удалось. Есть вероятность, что сам Кулеба будет совмещать две должности.

Неизвестные пока и кандидатуры в Минздрав и Минсоц.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский решил созвать Раду по вопросу Кабмина и для отчета правоохранителей.

Тем временем СМИ сообщали, что Верховная Рада в среду рассмотрит отставку Гончарука.