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02 марта 2020, понедельник, 09:54 92
Верховная Рада и партии 2020-03-02T09:54:14+02:00
Українські Новини
Рада назначит четырех новых министров в среду, – СМИ

Рада назначит четырех новых министров в среду, – СМИ

Надежда Комендантова
Кабмин, Верховная Рада, Министр, Внеочередное заседание
Верховная Рада. фото: Facebook/Дмитрий Разумков
Верховная Рада. фото: Facebook/Дмитрий Разумков

На внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта, кроме возможной замены премьер-министра, парламент может осуществить 4 ротации в правительстве и назначить нового министра иностранных дел, министра здравоохранения, министра соцполитики, министра оккупированных территорий и вицепремьера по промышленности.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источник в руководстве "Слуги народа".

"Если все будет хорошо, то в среду будет минимум четыре назначения в правительство: МИД, Минздрав, Минсоц и, возможно, вице по промышленности. Ну и Резникова назначат министром оккупированных территорий", - пишет издание.

По данным УП, главу МИД Вадима Пристайко может заменить действующий вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба.

Кто в таком случае заберет на себя функционал вице по евроинтеграции, узнать не удалось. Есть вероятность, что сам Кулеба будет совмещать две должности.

Неизвестные пока и кандидатуры в Минздрав и Минсоц.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский решил созвать Раду по вопросу Кабмина и для отчета правоохранителей.

Тем временем СМИ сообщали, что Верховная Рада в среду рассмотрит отставку Гончарука.

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