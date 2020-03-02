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02 березня 2020, понеділок, 11:55 6
Судова влада 2020-03-02T12:01:06+02:00
Українські Новини
КС напередодні кадрових питань в Раді розгляне законність люстрації

КС напередодні кадрових питань в Раді розгляне законність люстрації

Надежда Комендантова
Рада, Конституційний Суд, Люстрація, Закон про люстрацію
Конституційний суд України Фото: dostup.pravda.com.ua
Конституційний суд України Фото: dostup.pravda.com.ua

В той час, як 4 березня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, яка буде розглядати "питання про Кабінет міністрів України та про діяльність МВС України, СБУ, ДБР, НАБУ, Офісі Генпрокурора у сфері подолання корупції в Україні та зміцнення правопорядку", напередодні Конституційний суд у вівторок 3 березня продовжить розгляд скарги на закон "Про очищення влади", за яким ряд чиновників часів президента Віктора Януковича не можуть обіймати посади у владі.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на розклад на сайті суду.

Пленарне засідання КС розпочнеться о 10 годині, питання люстрації запланований першим пунктом у порядку денному.

Останній раз суд розглядав скаргу 16 січня.

Як повідомляли Українські Новини, у ряді ЗМІ з'явилася інформація про те, що Гончарук повторно 28 лютого подав президенту Володимиру Зеленському заяву про відставку і в середу, 4 березня, на позачерговому засіданні Верховної Ради буде розглянуто відставка прем'єра і призначення на його посаду віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля.

Зеленський попросив Раду зібратися 4 березня на позачергове засідання для розгляду питання по Кабміну та заслуховування звіту правоохоронців. Парламент може замінити главу уряду і призначити 4 нових міністрів.

Нагадаємо, президент підтвердив зустріч з Тігіпком на тлі чуток про зміну прем'єра.

Тим часом, Гончарук не збирається йти у відставку.

 

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