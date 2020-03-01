В Чехии зафиксировали первые случаи коронавируса

И пока количество погибших от коронавируса достигло 2 980 человек, в Чехии подтвердили первые случаи заражения коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения Адам Войтех, передает Reuters.

Среди зараженных двое чехов и один американский студент, который учился в Милане. У всех них заболевание протекает в легкой форме.



Два случая зафиксированы в Праге и один – в городе Усти-над-Лабем, в 90 км к северу от столицы.



Войтех призвал чехов не ездить без необходимости в регионы на севере Италии, где зафиксировано наибольшее количество случаев Covid-19 в Европе.



Чешская Республика является первой из стран Центральной Европы, сообщившей о случаях нового коронавируса.



Как сообщали Українські Новини, Тома Круза и съемочную группу "Миссии невыполнимой" изолировали в итальянском отеле из-за коронавируса.



Ранее в Хорватии и Австрии подтвердили первые случаи коронавируса.



Также первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Румынии.



Тем временем коронавирус зафиксировали на всех континентах, кроме Антарктиды.