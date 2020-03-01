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01 марта 2020, воскресенье, 23:19 20
Европа 2020-03-01T23:20:18+02:00
Українські Новини
В Чехии зафиксировали первые случаи коронавируса

В Чехии зафиксировали первые случаи коронавируса

Валерия Драгомирова
Чехия, Коронавирус, Первые случаи коронавируса, Коронавирус в Чехии
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

И пока количество погибших от коронавируса достигло 2 980 человек, в Чехии подтвердили первые случаи заражения коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения Адам Войтех, передает Reuters.

Среди зараженных двое чехов и один американский студент, который учился в Милане. У всех них заболевание протекает в легкой форме.


Два случая зафиксированы в Праге и один – в городе Усти-над-Лабем, в 90 км к северу от столицы.

Войтех призвал чехов не ездить без необходимости в регионы на севере Италии, где зафиксировано наибольшее количество случаев Covid-19 в Европе.

Чешская Республика является первой из стран Центральной Европы, сообщившей о случаях нового коронавируса.

Как сообщали Українські Новини, Тома Круза и съемочную группу "Миссии невыполнимой" изолировали в итальянском отеле из-за коронавируса. 

Ранее в Хорватии и Австрии подтвердили первые случаи коронавируса.

Также первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Румынии.

Тем временем коронавирус зафиксировали на всех континентах, кроме Антарктиды. 

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