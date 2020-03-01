У Чехії зафіксували перші випадки захворювання на коронавірус

І поки кількість загиблих від коронавірусу досягла 2 980 осіб, у Чехії підтвердили перші випадки захворювання на коронавір. Про це заявив міністр охорони здоров'я Адам Войтех, передає Reuters.

Серед заражених двоє чехів і один американський студент, який навчався в Мілані. У всіх них захворювання протікає в легкій формі.



Два випадки зафіксовані в Празі і один – в місті Усті-над-Лабем, що в 90 км на північ від столиці.



Войтех закликав чехів не їздити без необхідності в регіони на півночі Італії, де зафіксовано найбільшу кількість випадків Covid-19 в Європі.



Чеська Республіка є першою з країн Центральної Європи, яка повідомила про випадки захворювання на коронавірус.



Як повідомляли Українські Новини, Тома Круза і знімальну групу "Місії нездійсненної" ізолювали в італійському готелі через коронавірус.



Раніше в Хорватії і Австрії підтвердили перші випадки коронавірусу.



Також перший випадок зараження на коронавірус зафіксували в Румунії.



Тим часом коронавірус зафіксували на всіх континентах, крім Антарктиди.