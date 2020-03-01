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01 березня 2020, неділя, 23:49 5
Європа 2020-03-01T23:50:28+02:00
Українські Новини
У Чехії зафіксували перші випадки захворювання на коронавірус

У Чехії зафіксували перші випадки захворювання на коронавірус

Валерия Драгомирова
Чехія, Коронавірус, Коронавірус в Чехії
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

І поки кількість загиблих від коронавірусу досягла 2 980 осіб, у Чехії підтвердили перші випадки захворювання на коронавір. Про це заявив міністр охорони здоров'я Адам Войтех, передає Reuters.

Серед заражених двоє чехів і один американський студент, який навчався в Мілані. У всіх них захворювання протікає в легкій формі.


Два випадки зафіксовані в Празі і один – в місті Усті-над-Лабем, що в 90 км на північ від столиці.

Войтех закликав чехів не їздити без необхідності в регіони на півночі Італії, де зафіксовано найбільшу кількість випадків Covid-19 в Європі.

Чеська Республіка є першою з країн Центральної Європи, яка повідомила про випадки захворювання на коронавірус.

Як повідомляли Українські Новини, Тома Круза і знімальну групу "Місії нездійсненної" ізолювали в італійському готелі через коронавірус.

Раніше в Хорватії і Австрії підтвердили перші випадки коронавірусу.

Також перший випадок зараження на коронавірус зафіксували в Румунії.

Тим часом коронавірус зафіксували на всіх континентах, крім Антарктиди.

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