Коронавирусом заразились почти 87 тысяч человек. Данные на 1 марта

Количество заражений китайским коронавирусом по всему миру увеличилось до 86 905 человек. Об этом свидетельствуют данные South China Morning Post.

Так, согласно данным по состоянию на утро 1 марта, количество погибших от коронавируса достигло 2 980 человек.

Стоит отметить, что на втором месте после Китая по заболеваемости коронавирусом оказалась Южная Корея с 3 526 инфицированными и 17 погибшими.

Италия находится на третьем месте, здесь количество заболевших коронавирусом достигло 1 128 человек.

Однако наибольшее количество смертей остается в Китае, где от коронавируса скончались 2 870 заболевших. Инфицированных на данный момент 79 824 человека.

Количество людей, которых удалось вылечить от коронавируса, также немного увеличилось и составляет 41 958 человек.

Счетчик коронавируса. Фото: South China Morning Post

Как сообщали Українські Новини, в США зафиксировали первую смерть от коронавируса.

Также в Министерстве здравоохранения подтвердили 5 случаев заражения у украинцев за границей.



Кроме того, в Израиле из-за коронавируса на карантин отправили 450 военных.