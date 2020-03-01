Коронавирусом заразились почти 87 тысяч человек. Данные на 1 марта

Количество заражений китайским коронавирусом по всему миру увеличилось до 86 905 человек. Об этом свидетельствуют данные South China Morning Post. Так, согласно данным по состоянию на утро 1 марта, количество погибших от коронавируса достигло 2 980 человек. Стоит отметить, что на втором месте после Китая по заболеваемости коронавирусом оказалась Южная Корея с 3 526 инфицированными и 17 погибшими. Италия находится на третьем месте, здесь количество заболевших коронавирусом достигло 1 128 человек. Однако наибольшее количество смертей остается в Китае, где от коронавируса скончались 2 870 заболевших. Инфицированных на данный момент 79 824 человека. Количество людей, которых удалось вылечить от коронавируса, также немного увеличилось и составляет 41 958 человек. Счетчик коронавируса. Фото: South China Morning Post Как сообщали Українські Новини, в США зафиксировали первую смерть от коронавируса. Также в Министерстве здравоохранения подтвердили 5 случаев заражения у украинцев за границей.Кроме того, в Израиле из-за коронавируса на карантин отправили 450 военных.