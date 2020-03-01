Тома Круза и съемочную группу "Миссии невыполнимой" изолировали в итальянском отеле из-за коронавируса

Из-за вспышки коронавируса в Италии не только Венеция отменила знаменитый карнавал, но и прервали съемки очередного боевика из серии "Миссия невыполнима". Всю съемочную группу вместе с Томом Крузом изолировали в одном из отелей Венеции. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на свои источники, передает BBC Украина.

Съемочную группу вместе с самим "агентом Итаном Хантом" Томом Крузом вынуждены были до марта изолировать в одном из местных отелей.



Актер приехал в Венецию более недели назад для участия в нескольких сценах - в частности на гондоле и на фоне узнаваемых достопримечательностей.



Издание предполагает, что из-за вынужденной паузы в съемках релиз ленты, запланированный на следующий год, может быть отсрочен.



Сообщается, что Том Круз и съемочная группа изолированы в одном из лучших отелей в Венеции. Никто из тех, кто работает над фильмом, не инфицирован.



Как сообщали Українські Новини, коронавирус может повлиять на проведение Евро-2020.



Кроме того, на Канарах из-за коронавируса изолировали отель с тысячью туристами.