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  • Тома Круза и съемочную группу "Миссии невыполнимой" изолировали в итальянском отеле из-за коронавируса
01 марта 2020, воскресенье, 23:00 35
Шоу-бизнес 2020-03-01T23:03:08+02:00
Українські Новини
Тома Круза и съемочную группу "Миссии невыполнимой" изолировали в итальянском отеле из-за коронавируса

Тома Круза и съемочную группу "Миссии невыполнимой" изолировали в итальянском отеле из-за коронавируса

Валерия Драгомирова
Италия, Венеция, Том Круз, Изоляция, Миссия невыполнима
Том Круз. Фото: Instagram/tomcruise
Том Круз. Фото: Instagram/tomcruise

Из-за вспышки коронавируса в Италии не только Венеция отменила знаменитый карнавал, но и прервали съемки очередного боевика из серии "Миссия невыполнима". Всю съемочную группу вместе с Томом Крузом изолировали в одном из отелей Венеции. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на свои источники, передает BBC Украина.

Съемочную группу вместе с самим "агентом Итаном Хантом" Томом Крузом вынуждены были до марта изолировать в одном из местных отелей.

Актер приехал в Венецию более недели назад для участия в нескольких сценах - в частности на гондоле и на фоне узнаваемых достопримечательностей.

Издание предполагает, что из-за вынужденной паузы в съемках релиз ленты, запланированный на следующий год, может быть отсрочен.

Сообщается, что Том Круз и съемочная группа изолированы в одном из лучших отелей в Венеции. Никто из тех, кто работает над фильмом, не инфицирован.

Как сообщали Українські Новини, коронавирус может повлиять на проведение Евро-2020

Кроме того, на Канарах из-за коронавируса изолировали отель с тысячью туристами.

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