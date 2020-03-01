Турция начала в Сирии новую военную операцию

Турция начала операцию Весенний щит в Идлибе, Сирия, после авиаударов режима Асада. Об этом сообщает Daily Sabah.

"Турецкие военные начали операцию Весенний щит в Идлибе в ответ на жестокую атаку режима Асада 27 февраля", - сказано в сообщении.

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар утверждает, что единственной целью операции является самооборона от солдат режима Асада и подразделений, которые атакуют турецкие войска в этом районе.

"Около 2200 военнослужащих сирийского режима, беспилотник, восемь вертолетов, 103 танка, десятки гаубиц, три системы ПВО были обезврежены", - заявил министр.

Как сообщали Українські Новини, по состояницю на 28 февраля количество погибших турецких солдат в Сирии выросло до 33 человек.

Турция открыла огонь по силам Асада в Сирии в ответ на авиаудары.

Тем временем, МИД Украины выразил Турции соболезнования и осудил действия Сирии и России.