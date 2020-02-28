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28 февраля 2020, пятница, 11:46 81
Общество 2020-02-28T11:46:37+02:00
Українські Новини
МИД Украины выразил Турции соболезнования и осудил действия Сирии и России

МИД Украины выразил Турции соболезнования и осудил действия Сирии и России

Ольга Фандорина
Россия, МИД Украины, Сирия, Турция

МИД Украины обеспокоен в связи с эскалацией ситуации в сирийском Идлибе и осудил действия режима Башара Асада и России. Об этом говорится в заявлении МИД Украины. 

МИД выразил соболезнования Турции, которая потеряла своих военных и гражданских и  также Украина призывает к немедленному прекращению насилия в Сирии, высказав солидарность с позицией НАТО и мирового сообщества.

"Украина глубоко обеспокоена существенной эскалацией ситуации в Идлибе и осуждает действия режима Б.Асада и Российской Федерации, которая его поддерживает и придает ему всяческое содействие, в результате чего погибают как военные, так и гражданские", - говорится в заявлении.

Как сообщали Українські Новини, Турция открыла огонь по силам Асада в Сирии в ответ на авиаудары.

Также было сообщение о том, что в Сирию отправились российские фрегаты с крылатыми ракетами.

Тем временем НАТО соберется на срочное заседание из-за авиаударов Сирии, чтобы провести консультации относительно ситуации в сирийской провинции Идлиб.

Также Турция собирается закрыть для России Босфор.

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