підписатися на розсилку
24.25 24.7
26.55 27.11
˟
01 березня 2020, неділя, 16:05 8
Суспільство 2020-03-01T17:45:01+02:00
Українські Новини
Туреччина почала в Сирії нову військову операцію

Туреччина почала в Сирії нову військову операцію

Ольга Фандорина
Туреччина, сирія, Військова операція, Нова військова операція
Туреччина. Фото: daily.com.ua
Туреччина. Фото: daily.com.ua

Туреччина почала операцію Весняний щит в Ідлібі, Сирія, після авіаударів режиму Асада. Про це повідомляє Daily Sabah.

"Турецькі військові почали операцію Весняний щит в Ідлібі у відповідь на жорстоку атаку режиму Асада 27 лютого", - сказано в повідомленні.

Глава Міноборони Туреччини Хулуси Акар стверджує, що єдиною метою операції є самооборона від солдатів режиму Асада і підрозділів, які атакують турецькі війська в цьому районі.

"Близько 2200 військовослужбовців сирійського режиму, безпілотник, вісім вертольотів, 103 танка, десятки гаубиць, три системи ППО були знешкоджені", - заявив міністр.

Як повідомляли Українські Новини, на состояницю на 28 лютого кількість загиблих турецьких солдатів у Сирії зросла до 33 осіб.

Туреччина відкрила вогонь по силам Асада в Сирії у відповідь на авіаудари.

Тим часом, МЗС України висловив Туреччини співчуття і засудив дії Сирії і Росії.

Більше новин про: Туреччина сирія Військова операція Нова військова операція

Доходи держбюджету в лютому виконано на 93,7%
"Нафтогаз" знизив на березень ціни для промспоживачів
Новини
Туреччина почала в Сирії нову військову операцію 16:05
У Києві почався штормовий вітер: що робити жителям столиці 15:23
У Києві на Солом'янській площі згоріла маршрутка 14:51
Єрмак і заступник керівника адміністрації президента Росії Козак провели зустріч у Мінську 14:23
Українців попередили про пориви вітру до 30 м/с 13:36
більше новин
Загальнонаціональні канали розблокують до 16 березня 18:16
Долари продавати не варто: економісти попередили про зміну курсу валют у березні 05:50
Геннадій Частяков і "Белавтодор" взяли участь у блокуванні дорожнього тендеру на Житомирщині, – ЗМІ 18:42
Зеленський призначив голів райадміністрацій у шести областях 19:33
Гендиректор аеропорту "Бориспіль" задекларував 584 тис. гривень зарплати в лютому 18:10
більше новин
Загальнонаціональні канали розблокують до 16 березня 18:16
Сьогодні розпочинає роботу телеканал для окупованих територій "Дім" 06:35
Вартість проїзду в поїздах відсьогодні збільшилася 10:44
На Донбасі бойовики збільшили кількість обстрілів, ЗСУ зазнали втрат 08:02
ВООЗ підвищила рівень загрози коронавірусу 09:44
більше новин
Вартість проїзду в поїздах відсьогодні збільшилася
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok