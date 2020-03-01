Туреччина почала в Сирії нову військову операцію

Туреччина почала операцію Весняний щит в Ідлібі, Сирія, після авіаударів режиму Асада. Про це повідомляє Daily Sabah.

"Турецькі військові почали операцію Весняний щит в Ідлібі у відповідь на жорстоку атаку режиму Асада 27 лютого", - сказано в повідомленні.

Глава Міноборони Туреччини Хулуси Акар стверджує, що єдиною метою операції є самооборона від солдатів режиму Асада і підрозділів, які атакують турецькі війська в цьому районі.

"Близько 2200 військовослужбовців сирійського режиму, безпілотник, вісім вертольотів, 103 танка, десятки гаубиць, три системи ППО були знешкоджені", - заявив міністр.

Як повідомляли Українські Новини, на состояницю на 28 лютого кількість загиблих турецьких солдатів у Сирії зросла до 33 осіб.

Туреччина відкрила вогонь по силам Асада в Сирії у відповідь на авіаудари.

Тим часом, МЗС України висловив Туреччини співчуття і засудив дії Сирії і Росії.