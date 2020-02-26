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26 февраля 2020, среда, 09:00 61
Жизнь 2020-02-26T09:00:02+02:00
Українські Новини
Десять удивительных цветочных композиций от известного флориста Азумы Макото

Десять удивительных цветочных композиций от известного флориста Азумы Макото

Елена Новикова
Букет, Цветы, Цветочные композиции, Фотографии цветов, Флорист, Международный женский день, Азума Макото

Во многих странах уже совсем скоро будут отмечать Международный женский день. Традиционно в этот праздник мужчины радуют женщин букетами цветов. А Українські Новини составили подборку удивительных цветочных композиций от известного японского флориста Азумы Макото (Azuma Makoto).  

Художник-флорист Азума Макото известен на весь мир благодаря своим цветочным проектам. Для того, чтобы показать красоту растений, он погружал их в глубокий океан, замораживал во льду и даже запускал цветочные арт-объекты в космос.

Азуме Макото не один раз удалось побороть законы природы и остановить увядание растений. В своих работах он использует неожиданные цветовые и кмпозиционные решения.

Цветочная композиция. Автор: Азума Макото
Цветочная композиция. Автор: Азума Макото
Цветочная композиция в красных тонах. Автор: Азума Макото (Azuma Makoto)
Цветочная композиция в красных тонах. Автор: Азума Макото (Azuma Makoto)
Цветочная композиция в бело-синих тонах. Автор: Азума Макото (Azuma Makoto)
Цветочная композиция в бело-синих тонах. Автор: Азума Макото (Azuma Makoto)
Цветочная композиция в розовых тонах. Автор: Азума Макото (Azuma Makoto)
Цветочная композиция в розовых тонах. Автор: Азума Макото (Azuma Makoto)
Цветочная композиция в синих тонах. Автор: Азума Макото (Azuma Makoto)
Цветочная композиция в синих тонах. Автор: Азума Макото (Azuma Makoto)
Букет. Автор: Азума Макото (Azuma Makoto)
Букет. Автор: Азума Макото (Azuma Makoto)
Флористическая композиция. Автор: Азума Макото (Azuma Makoto)
Флористическая композиция. Автор: Азума Макото (Azuma Makoto)
Букет цветов с орхидеями. Автор: Азума Макото (Azuma Makoto)
Букет цветов с орхидеями. Автор: Азума Макото (Azuma Makoto)
Букет цветов. Автор: Азума Макото (Azuma Makoto)
Букет цветов. Автор: Азума Макото (Azuma Makoto)
Цветочная композиция. Автор: Азума Макото (Azuma Makoto)
Цветочная композиция. Автор: Азума Макото (Azuma Makoto)

Ранее Українські Новини сообщали о том, японский флорист Азума Макото второй раз отправил цветы в космос.

Также украинские полярники показали, как вылупляются пингвины.

Тем временем, в сети опубликовали фотографии 16 победителей международного конкурса "Вики любит Землю-2019". В конкурсе участвовали фотографы из разных уголков мира.

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