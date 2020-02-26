Десять удивительных цветочных композиций от известного флориста Азумы Макото

Во многих странах уже совсем скоро будут отмечать Международный женский день. Традиционно в этот праздник мужчины радуют женщин букетами цветов. А Українські Новини составили подборку удивительных цветочных композиций от известного японского флориста Азумы Макото (Azuma Makoto). Художник-флорист Азума Макото известен на весь мир благодаря своим цветочным проектам. Для того, чтобы показать красоту растений, он погружал их в глубокий океан, замораживал во льду и даже запускал цветочные арт-объекты в космос. Азуме Макото не один раз удалось побороть законы природы и остановить увядание растений. В своих работах он использует неожиданные цветовые и кмпозиционные решения. [gallery-6109] Ранее Українські Новини сообщали о том, японский флорист Азума Макото второй раз отправил цветы в космос. Также украинские полярники показали, как вылупляются пингвины. Тем временем, в сети опубликовали фотографии 16 победителей международного конкурса "Вики любит Землю-2019". В конкурсе участвовали фотографы из разных уголков мира.