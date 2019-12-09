Матриархат в Финляндии: самым молодым премьер-министром в мире станет женщина

Парламент Финляндии побил мировой рекорд: именно в этой стране будет править самый молодой премьер-министр в мире, которым, к тому же, стала женщина. Об этом передает Российская служба ВВС.

34-летняя Санна Марин станет самым молодым действующим премьер-министром в мире. Она возглавит кабинет министров Финляндии после ухода в отставку лидера Социал-демократической партии (СДП) Антти Ринне, который покидает этот пост на фоне скандала вокруг забастовки работников почты Финляндии.

Ее кандидатуру поддержали на внутрипартийном голосовании в воскресенье, 8 декабря. Сейчас Санна Марин занимает пост министра транспорта и коммуникаций.

Как ожидается, к исполнению обязанностей премьер-министра она приступит на этой неделе. Пока самым молодым премьер-министром в мире остается глава правительства Украины Алексей Гончарук (ему 35 лет), среди женщин, занимающих этот пост, - премьер Новой Зеландии, 39-летняя Джасинда Ардерн.

Санна Марин также станет третьей женщиной на посту премьер-министра Финляндии. По словам Марин, возраст и пол в ее работе не имеют большого значения.

"Я не думаю о своем возрасте и гендере. Для меня главное - то, ради чего я занимаюсь политикой, и то, что мы должны сделать, чтобы снова завоевывать доверие избирателей", - говорит она.

Все пять лидеров пятипартийной коалиции в Финляндии - женщины, четырем из них нет 35 лет. "Левый союз" возглавляет 32-летняя Ли Андерссон, лидером "Зеленого союза" с июня этого года является Мария Охисало, которой сейчас 34 года. "Шведскую народную партию Финляндии" уже более 3,5 лет возглавляет 55-летняя Анна-Майя Хенрикссон. 32-летняя Катри Кулмуни занимает пост председателя партии "Центр". Как ожидается, Катри Кулмуни в ближайшее время будет назначена министром финансов.

По данным СМИ, Санна Марин выросла в однополой семье - будущего политика воспитывала мама и ее партнерша. Семья жила в съемной квартире. В интервью интернет-изданию Menaiset в 2015 году Санна Марин признавалась, что в детстве чувствовала себя "невидимкой", потому что не могла открыто говорить о своей семье.

Но, по словам Санны Марин, мама поддерживала ее почти во всем и вселила в нее уверенность в том, что она может добиться всего, чего захочет.

Политическая карьера Санны Марин, которая стала членом Социал-демократической партии, оказалась очень успешной: в 27 лет она заняла пост главы администрации города Тампере, а в 2015 году стала депутатом парламента.

Пост министра транспорта и коммуникаций она занимает с июня этого года. Также известно, что Санна Марин вместе со своим партнером воспитывает дочь, которой сейчас 1 год и 10 месяцев.

Предшественник Санны Марин на посту премьер-министра Антти Ринне, возглавлявший кабинет министров около полугода, вынужден был уйти в отставку из-за скандала вокруг забастовки сотрудников государственной почтовой службы.

Конфликт был связан с тем, что руководство почты собиралось сократить зарплату сортировщиков посылок, заключив с ними новое трудовое соглашение. Это намерение привело к забастовке сотрудников почтовой службы, после чего вопрос о подписании нового трудового соглашения был снят.

Как сообщали Українські Новини, ранее 31-летняя звезда журнала Playboy Ава Карабатич заявила о своих намерениях баллотироваться в президенты Хорватии на выборах в 2020 году.

Также депутат облрады Сергей Знаменский указал женщинам на "настоящее" место и возмутился их участием в политической жизни.