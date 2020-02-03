Самая юная эко-активистка Грета Тунберг номинирована на Нобелевскую премию мира

Известная эко-активистка Грета Тунберг, которая ранее стала человеком года по версии журнала Time, ныне номинирована на Нобелевскую премию мира. Об этом передает Associated Press.

Отмечается, что двое политиков из Швеции, по имени Йенс Холм и Хакан Свеннелинг (Левая партия), предложили имя 17-летней Тунберг на Нобелевскую премию. Свой выбор они аргументировали тем, что эка-активистка приложила много усилий, чтобы открыть глаза политикам и государственным деятелям на климатический кризис.

Также они заявили, что поэтому "мероприятия по уменьшению выбросов и соблюдения Парижского соглашения также является актом мира".

Как сообщали Українські Новини, в Давосе министр финансов США раскритиковал Грету Тунберг, посоветовав выучить экономику.

В сентябре сентября Тунберг была удостоена высшей награды от Amnesty International, которую получила в Лондоне.

Президент США Дональд Трамп посмеялся над климатической активисткой Гретой Тунберг.

Жена бывшего президента США Барака Обамы Мишель Обама подсказала юной активистке Грете Тунберг, как реагировать на критику.