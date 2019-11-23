Джамала выпустила клип ко дню памяти жертв Голодомора

Украинская исполнительница Джамала 21 ноября в четверг представила миру новый клип в честь памяти жертв Голодомора, который называется "Цена правды" к одноименному фильму польского режиссера Агнешки Холланд, который выйдет на экраны 28 ноября и основан на реальных событиях.

"Меня поразила история, которая послужила основой для картины. События фильма разворачиваются во время одного из самых трагических периодов, который десятилетиями замалчивался. В центре повествования обычный журналист, который проявляет настоящий героизм, чтобы донести информацию о Голодоморе мировой общественности. Как мы знаем, люди , которые не боятся и борются за правду, платят за это высокую цену. Мне близка эта идея, она во многом перекликается с моим творчеством ", - отметила Джамала.

Музыку к песне написала Джамала, а текст - вместе с Викторией Платовой.

Режиссером музыкального видео выступила Екатерина Царик, известная своими работами для таких артистов как Наталья Могилевская, групп "Скрябин" и "С.К.А.Й." и другие. В съемках приняли участие музыканты оркестра "Виртуозы Киева". Для клипа были использованы кадры из фильма "Цена правды". Исторический триллер режиссера Агнешки Холланд выходит на большие экраны 28 ноября.

Кроме того, за 2 недели до премьеры киноленты, 18 ноября в Киеве в Национальном музее Голодомора презентовали книгу "Гарет Джонс. Цена правды", куда вошли избранные статьи и хроника жизни британского журналиста, который рассказал миру о Голодоморе в Украине, говорится на сайте Film.ua.

"Это очень болезненный и, к сожалению, актуальный вопрос - правды, постправды, цены, которую каждый из нас платит каждый день решая, говорить ему правду или быть на стороне зла. И в этом контексте увековечить историю Гарета в художественном фильме, благодаря которому как можно больше людей смогут узнать о ней, было очень для нас важно. Лента еще до выхода на экраны стала драйвером крутых и интересных событий. И одно из них - презентация книги", - отметила маркетинг-директор FILM.UA Group Полина Толмачева.

Книга "Гарет Джонс. Цена правды" издана на двух языках - украинском и английском - по инициативе издательства "Жнец" и доценток кафедры издательского дела и редактирования Института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко Марины Женченко и Ярославы Приходы.

Фото: film.ua

Ежегодно, начиная с 1998 года, каждую четвертую субботу ноября, в 16:00 украинцы зажигают свечи и отдают почтение почти 7 млн людям, трагически погибшим от геноцида и политических репрессий 1932-1933 годов, охватившего всю Украину в период СССР.

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