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23 ноября 2019, суббота, 09:00 28
Жизнь 2019-11-23T09:00:01+02:00
Українські Новини
Джамала выпустила клип ко дню памяти жертв Голодомора

Джамала выпустила клип ко дню памяти жертв Голодомора

Голодомор, Джамала, День памяти жертв Голодомора, Цена правды

Украинская исполнительница Джамала 21 ноября в четверг представила миру новый клип в честь памяти жертв Голодомора, который называется "Цена правды" к одноименному фильму польского режиссера Агнешки Холланд, который выйдет на экраны 28 ноября и основан на реальных событиях.

"Меня поразила история, которая послужила основой для картины. События фильма разворачиваются во время одного из самых трагических периодов, который десятилетиями замалчивался. В центре повествования обычный журналист, который проявляет настоящий героизм, чтобы донести информацию о Голодоморе мировой общественности. Как мы знаем, люди , которые не боятся и борются за правду, платят за это высокую цену. Мне близка эта идея, она во многом перекликается с моим творчеством ", - отметила Джамала.

Музыку к песне написала Джамала, а текст - вместе с Викторией Платовой.

Режиссером музыкального видео выступила Екатерина  Царик, известная своими работами для таких артистов как Наталья Могилевская, групп "Скрябин" и "С.К.А.Й." и другие. В съемках приняли участие музыканты оркестра "Виртуозы Киева". Для клипа были использованы кадры из фильма "Цена правды". Исторический триллер режиссера Агнешки Холланд выходит на большие экраны 28 ноября.

 

Кроме того, за 2 недели до премьеры киноленты, 18 ноября в Киеве в Национальном  музее Голодомора презентовали книгу "Гарет Джонс. Цена правды", куда вошли избранные статьи и хроника жизни британского журналиста, который рассказал миру о Голодоморе в Украине, говорится на сайте Film.ua.

"Это очень болезненный и, к сожалению, актуальный вопрос - правды, постправды, цены, которую каждый из нас платит каждый день решая, говорить ему правду или быть на стороне зла. И в этом контексте увековечить историю Гарета в художественном фильме, благодаря которому как можно больше людей смогут узнать о ней, было очень для нас важно. Лента еще до выхода на экраны стала драйвером крутых и интересных событий. И одно из них - презентация книги", - отметила маркетинг-директор FILM.UA Group Полина Толмачева.

Книга "Гарет Джонс. Цена правды" издана на двух языках - украинском и английском - по инициативе издательства "Жнец" и доценток кафедры издательского дела и редактирования Института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко Марины Женченко и Ярославы Приходы.

Фото: film.uaФото: film.ua

Ежегодно, начиная с 1998 года, каждую четвертую субботу ноября, в 16:00 украинцы зажигают свечи и отдают почтение почти 7 млн людям, трагически погибшим от геноцида и политических репрессий 1932-1933 годов, охватившего всю Украину в период СССР.

Ранее Українські Новини рассказали о планах мероприятий на день памяти жертв Голодомора. 

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