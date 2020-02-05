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05 февраля 2020, среда, 17:09 196
Америка 2020-02-05T17:16:33+02:00
Українські Новини
Пелоси разорвала текст речи Трампа после его выступления в Конгрессе

Пелоси разорвала текст речи Трампа после его выступления в Конгрессе

Кира Молчанова
Нэнси Пелоси, Конгресс, США, Кандидат в Президенты США Дональд Трамп

После выступления Дональда Трампа в Конгрессе США, спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая инициировала ограничение полномочий Трампа, демонстративно разорвала текст с его речью. Об этом сообщает АР.

Президент США 4 февраля выступил с ежегодным обращением к нации. Перед прочтением речи Ненси Пелоси попыталась пожать Трапу руку, но президент проигнорировал ее жест. Спикер в ответ лишь пожала плечами.

После выступления Пелоси демонстративно разорвала текст речи, которую только что прочел Трамп.

Инцидент попал на видео.

 
По словам демократки, этот поступок еще был "вежливым, учитывая имевшиеся альтернативы".

Как сообщали Українські Новини, президент США Дональд Трамп попал в курьезную ситуацию при поздравлении победителей Супербоула, финального матча сезона NFL. 

Ранее Трамп резко отреагировал на кадры, где мировые лидеры шутят над ним и назвал Джастина Трюдо "двуликим". Журналисты спросили у Трампа, видел ли он ролик, где его коллеги Борис Джонсон, Эммануэль Макрон и Джастин Трюдо шутили насчет его пресс-конференции. После этого он отменил запланированную пресс-конференцию.

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