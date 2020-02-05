Пелоси разорвала текст речи Трампа после его выступления в Конгрессе

После выступления Дональда Трампа в Конгрессе США, спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая инициировала ограничение полномочий Трампа, демонстративно разорвала текст с его речью. Об этом сообщает АР.

Президент США 4 февраля выступил с ежегодным обращением к нации. Перед прочтением речи Ненси Пелоси попыталась пожать Трапу руку, но президент проигнорировал ее жест. Спикер в ответ лишь пожала плечами.

После выступления Пелоси демонстративно разорвала текст речи, которую только что прочел Трамп.

Инцидент попал на видео.

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По словам демократки, этот поступок еще был "вежливым, учитывая имевшиеся альтернативы".

Как сообщали Українські Новини, президент США Дональд Трамп попал в курьезную ситуацию при поздравлении победителей Супербоула, финального матча сезона NFL.

Ранее Трамп резко отреагировал на кадры, где мировые лидеры шутят над ним и назвал Джастина Трюдо "двуликим". Журналисты спросили у Трампа, видел ли он ролик, где его коллеги Борис Джонсон, Эммануэль Макрон и Джастин Трюдо шутили насчет его пресс-конференции. После этого он отменил запланированную пресс-конференцию.