ВОЗ повысила до "очень высокого" риск распространения коронавируса

В то время как коронавирусом заразились 83 тысячи человек по всему миру, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в пятницу повысила до "очень высокого" уровня оценку риска распространения в мире нового типа коронавируса COVID-19.

Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве в пятницу, передает российский "Интерфакс".

"Мы повысили нашу оценку риска распространения и риска последствий (коронавируса - ИФ) COVID-19 в мире до уровня "очень высокий", - сказал он.

Он добавил, что растущее число случаев заражения и распространения вируса в разных странах вызывает серьезное беспокойство.

Как сообщали Українські Новини, в Министерстве здравоохранения подтвердили 5 случаев заражения у украинцев за границей.



Кроме того, теперь на 19 украинских вокзалах уже обустроили медпункты для изоляции людей с симптомами болезни, а на границе проводят температурный скрининг для прибывших из-за границы.

Тем временем в Украине продолжают давать советы о том, как не заразиться вирусом.