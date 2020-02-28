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28 февраля 2020, пятница, 13:03 55
Медицина 2020-02-28T13:04:15+02:00
Українські Новини
В Украину должны поступить быстрые тесты для обнаружения коронавируса

В Украину должны поступить быстрые тесты для обнаружения коронавируса

Таня Войтюк
Минздрав, Коронавирус, Тест-системы, Экспресс-тесты, Вспышка коронавируса, коронавирус у украинцев
Экспресс-тесты помогут быстрее обнаружить коронавирус. Фото: unsplash.com/CDC
Экспресс-тесты помогут быстрее обнаружить коронавирус. Фото: unsplash.com/CDC

Министерство здравоохранения ожидает 10 марта поступления быстрых тестов (экспресс-тестов) для выявления коронавирусной инфекции, которые разработали в Китае.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"10 числа (марта) мы ожидаем в наших лабораториях быстрые тесты на коронавирусную инфекцию. Быстрые тесты отличаются от тест-систем, они могут использоваться даже вне лаборатории, непосредственно у больного отбирается биологический материал и очень быстро, за 15-20 минут, мы можем установить или исключить диагноз", - сказал он.

Люшко добавил, что быстрые тесты все-равно требуют дальнейшего подтверждения заболевания в лаборатории, но они могут определять более оперативно возле постели больного дальнейшую тактику обращения с ним.

Как сообщали Українськi Новини, 5 украинцев за границей заболели коронавирусом. При этом в Украине случаев заболевания коронавирусом не зафиксировано.

Тем временем в Беларуси зарегистрировали первый случай коронавируса. Тем временем общее число заразившихся превысило 83 тыс. человек.

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