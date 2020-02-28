В Украине собираются запустить информационный ресурс о коронавирусе Covid-19

Кабинет Министров намерен запустить информационный ресурс, содержащий информацию о коронавирусе Covid-19.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

Он подчеркнул, что по состоянию на текущий момент актуальную информацию о заболевании, вызванном вирусом, следует брать с официальных сайтов Министерства здравоохранения, Центра общественного здоровья при министерстве и Всемирной организации зравоохранения.

"Мы также анонсируем ресурс, который будет запущен Кабмином в ближайшее время и который будет содержать актуальную информацию о коронавирусе и ситуации в Украине", - сказал замминистра.

Кроме того, по его словам, будет работать горячая линия для консультаций.

Ляшко отметил, что он выступает за наказание для людей, распространяющих дезинформацию о коронавирусе, однако главный санитарно-эпидемиологический врач не имеет соответствующих полномочий.

Тем временем, спасатели показали спецвертолет для перевозки больных коронавирусом.

Напомним, коронавирусом заболели 4 украинца, которые были членами экипажа круизного лайнера Diamond Princess, они сейчас находятся в Японии, и одна украинка в Неаполе (Италия).

Ранее коронавирус зафиксировали на всех континентах, кроме Антарктиды.

В мире за сутки увеличилось количество инфицированных до 83 389 человек, умерло уже 2 858 человек.