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28 февраля 2020, пятница, 13:01 45
Общество 2020-02-28T13:02:08+02:00
Українські Новини
В Украине собираются запустить информационный ресурс о коронавирусе Covid-19

В Украине собираются запустить информационный ресурс о коронавирусе Covid-19

Ольга Фандорина
Кабмин, МОЗ, Коронавирус, коронавирус в Украине, Информационный ресурс
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Кабинет Министров намерен запустить информационный ресурс, содержащий информацию о коронавирусе Covid-19.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

Он подчеркнул, что по состоянию на текущий момент актуальную информацию о заболевании, вызванном вирусом, следует брать с официальных сайтов Министерства здравоохранения, Центра общественного здоровья при министерстве и Всемирной организации зравоохранения.

"Мы также анонсируем ресурс, который будет запущен Кабмином в ближайшее время и который будет содержать актуальную информацию о коронавирусе и ситуации в Украине", - сказал замминистра.

Кроме того, по его словам, будет работать горячая линия для консультаций.

Ляшко отметил, что он выступает за наказание для людей, распространяющих дезинформацию о коронавирусе, однако главный санитарно-эпидемиологический врач не имеет соответствующих полномочий.

Тем временем, спасатели показали спецвертолет для перевозки больных коронавирусом.

Напомним, коронавирусом заболели 4 украинца, которые были членами экипажа круизного лайнера Diamond Princess, они сейчас находятся в Японии, и одна украинка в Неаполе (Италия).

Ранее коронавирус зафиксировали на всех континентах, кроме Антарктиды. 

В мире за сутки увеличилось количество инфицированных до 83 389 человек, умерло уже 2 858 человек.

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