Фінансисти оцінили вплив на курс гривні коронавірусу і відмови нерезидентів від ОВДП

Фінансисти відзначають, що нерезиденти втратили інтерес до ОВДП через негативні очікування від коронавірусу на зовнішніх ринках і зниження відсоткових ставок.

Про це вони повідомили в коментарі Українським Новинам.

"Те, що останні аукціони Міністерства фінансів пройшли без участі нерезидентів, істотно вплинуло на обсяги залучених коштів. В цілому, у нас були очікування, що в першому кварталі поточного року нерезиденти почнуть покидати український ринок. В кінці минулого року було зрозуміло, що облікова ставка НБУ і ставки по ОВДП будуть знижуватися, відповідно купівля ОВДП в 2020 році була б менш вигідною інвестицією, ніж в 2019 ", - прокоментувала Євгенія Ахтирко, аналітик Concorde Capital.

За її словами, так чи інакше, при нинішньому досить низькому рівні інфляції номінальна прибутковість облігацій 10% все ще дає високу реальну прибутковість по ОВДП.

Те, що інвестори-нерезиденти на даний момент вирішили утриматися від подальшого інвестування в українські ОВДП може мати кілька причин.

"Можливо, це були просто рішення, пов'язані з портфельною політикою і розподілом лімітів всередині банку. З початком нового року також завжди замислюються про нові політичні ризики, хоча потенційних політичних ризиків на початку минулого року можна було нарахувати набагато більше, але це не завадило нерезидентам продовжувати нарощувати обсяги купівлі ОВДП протягом усього року ", - сказала Ахтирко.

"Можливо, що ставки прибутковості і політичні ризики для іноземних інвесторів виглядають все ще непогано, але хвилювання на фінансових ринках, пов'язані зі спалахом коронавірусу, поставили покупку українських ОВДП на "холд". Приплив валюти, пов'язаний з купівлею українських ОВДП нерезидентами, в минулому році дійсно надав суттєву підтримку валютному ринку. Однак були й інші фактори. Ми бачимо, що з початку року волатильність на валютному ринку вже посилилася ", - додала аналітик.

За її словами, у багатьох випадках гривня починає девальвувати більше на негативних очікуваннях (догляд нерезидентів з ринку ОВДП, загроза пандемії коронавірусу), ніж внаслідок реального дефіциту валюти на ринку.

За словами Ярослава Кабіна, директора департаменту казначейства Ідея Банку, результати останній двох аукціонів Мінфіну з розміщення ОВДП свідчать про поступове згасання інтересу нерезидентів до українського держборгу.

"На нашу думку, головною причиною є не коронавірус, а різке зниження облікової ставки НБУ до рівня 11%, що відповідно призвело до зниження ставок Мінфіну із залучення ресурсів в ОВДП. Діапазон ставок 9,5% -10% вже не є настільки привабливим для іноземних інвесторів, виходячи з високих ризиків нашої країни. Ми бачимо, що іноземні інвестори поки перерозміщують ресурси від погашень попередніх серій ОВДП, а нових інвестицій поки не роблять. Відповідно, пропозиція валюти від них практично відсутній ", - сказав банкір.

Однак він зазначає, що на ринку останнім часом активізувалися агроекспортери, які в цей період традиційно продають валюту для підготовки до чергового сезону.

Також активними продавцями валюти є металурги, а також великі держкомпанії, в тому числі "Нафтогаз".

"Нацбанк є активним учасником торгів і згладжує різкі коливання на ринку. Останнім часом, весь надлишок валюти регулятор викуповує в резерви, тим самим не даючи гривні зміцнитися ще більше сильніше. Тому ми не бачимо передумов найближчим часом для девальвації гривні, можливо навіть невелике її зміцнення ", - підсумував Кабін.

Як повідомляли Українські Новини, банкіри та аналітики прогнозують збереження курсу гривні на рівні 24,3-24,8 UAH / USD в березні.

Після тритижневого падіння долар в обмінниках подорожчав.