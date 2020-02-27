Швейцарська компанія заплатила Вакарчуку за концерти, що проведені до її створення, – Портнов

Юрист Андрій Портнов повідомив, що швейцарської компанії Amber Production заплатила за концертні виступи українського артиста і депутата Верховної Ради України Святослава Вакарчука (фракція "Голос") ще до моменту свого створення.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті юриста.

"Вакарчук подав звіт до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) і вказав, що отримав від швейцарської компанії, яка наймала його на ці концерти 12 млн 900 тис. гривень. Я вирішив перевірити, що це за швейцарська компанія.

Виявилося, що швейцарська компанія Amber Production, якою керує громадянка Російської Федерації Юлія Актанка, була зареєстрована в жовтні 2016 року. Але якось так вийшло, що Вакарчука вона (компанія) найняла на концерти в травні 2016 року, за півроку до створення самої компанії", - сказав Портнов.

Відзначимо, компанія Amber Production була створена 7 жовтня 2016 року. При цьому ще неіснуюча компанія організовувала виступу Вакарчука та музичної групи "Океан Ельзи". Наприклад, наступні концерти у 2016 році: 1 червня - в Єревані (Вірменія), 10 вересня - в Кишиневі (Молдова), 3 вересня - в Баку (Азербайджан).

Вакарчук отримав гонорари за концертні виступи від швейцарської компанії Amber Production, якою керує громадянка Російської Федерації Юлія Актанка.

17 лютого Портнов піставив під сумнів правдивість інформації, що стосується сплати податків Вакарчуком. Також юрист закликав правоохоронні та фіскальні органи ретельно вивчити причини сплати податків за 4-річну концертну діяльність артиста лише в 2020 році.

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Нагадаємо, 13 лютого Вакарчук, прес-служба якого відмовилася коментувати його гонорар за виступ в Мінську в грудня 2019 року, вніс зміни у свою декларацію, зафіксувавши в ній близько 13 млн гривень доходу.

За інформацією Портнова, у 2010 році Вакарчук дав 90 концертів, з яких сплатив лише 65 тис. гривень податків.

Раніше Вакарчук не задекларував гонорар від виступу на корпоративі в Мінську, хоча його гурт "Океан Ельзи" назвав це "комерційною діяльністю".

Як повідомляли Українські Новини, Вакарчук у 2014 році з метою ухилення від сплати податків "оцінював" свої гонорари в 2,5 тис. доларів за 1 концертний виступ.