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25 февраля 2020, вторник, 13:03 1455
Европа 2020-02-25T13:12:03+02:00
Українські Новини
Пассажиры самолетов, которые прилетели из Рима, Венеции и Милана, рассказали о ситуации в Италии

Пассажиры самолетов, которые прилетели из Рима, Венеции и Милана, рассказали о ситуации в Италии

Кира Молчанова
Италия, коронавирус в Европе, коронавирус в Италии, Аэропорт
Коронавирус COVID-19 Фото: topfacts.com.ua
Коронавирус COVID-19 Фото: topfacts.com.ua

Пока в коронавирус добрался до юга Италии, в аэропорту "Борисполь" приземлились три самолета из Рима, Венеции и Милана, пассажиры которых рассказали, что происходит в стране.

Об этом сообщает корреспондент "5 канала".

По словам пассажиров, в Италии все спокойно и паники нет. В Венеции работают все развлекательные заведения.

"Температура не мерили, все живы и здоровы. В Италии также все хорошо, все у магазинах, люди ходят спокойно", — рассказал пассажир рейса из Италии.

Пассажиры рассказали, что вернулись в Украину потому что им сообщили, что в Венеции небезопасно.

Пока температуру проверяют не у всех, пограничная служба проводит усиленное визуальное наблюдение.

Как сообщали Українські Новини, в Италии от коронавируса умер седьмой пациент. В регионе Ломбардия количество зараженных людей возросло до 173 человек. В Венето подтверждены 33 случая заболевания. Еще 18 случаев зафиксированы в Эмилии-Романье, и по три в Пьемонте и Лацио.

На фоне этого, местные жители в Италии скупают продукты в магазинах, а акции местных компаний теряют в стоимости.

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