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27 февраля 2020, четверг, 10:50 115
Экономика 2020-02-27T10:59:27+02:00
Українські Новини
Рубль начал падать в обменниках Киева

Рубль начал падать в обменниках Киева

Анна Рудык
Курс валют, курс рубля, курс рубля к гривне, курс рубля в Киеве
Рубль. Фото: Gorlovka.Today
Рубль. Фото: Gorlovka.Today

В четверг, 27 февраля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во среду, 26 февраля, упал на 4 копейки и составляет 3,37 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи вырос на 1 копейку до 3,88 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева 27 февраля:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,37 3,88
Максимальный 3,74 5,00
Минимальный 2,30 3,75

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 26 февраля на 8,09 коп. до 24,7058 UAH/USD, курс покупки – повысился на 4,86 коп. до 24,4061 UAH/USD.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке снизился в среду на 4 коп. до 24,59 UAH/USD после после снижения во вторник на 6 коп.

Ранее Национальный банк Украины с 25 февраля ввел в обращение обновленные банкноты номиналом 200 гривен. Они постепенно заменят банкноты старого образца.

Тем временем Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27 февраля, на 11,83 коп. до 24,6490 UAH/USD.

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