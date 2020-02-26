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26 февраля 2020, среда, 10:29 155
Финансы 2020-02-26T10:30:13+02:00
Українські Новини
Доллар и евро подорожали: курс валют в обменниках 26 февраля

Доллар и евро подорожали: курс валют в обменниках 26 февраля

Надежда Комендантова
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Курс валют.
Курс валют.

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 25 февраля на 5,19 коп. до 24,5943 UAH/USD, курс покупки повысился на 3,38 коп. до 24,3314 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 6,51 коп. до 26,3291 UAH/EUR, курс продажи повысился на 8,10 коп. до 26,7266 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 24,3314 24,5943 26,3291 26,7266 3,40 3,87
Максимальный 24,4200 25,0000 26,5000 26,9500 3,74 5,00
Минимальный 24,0000 24,4500 26,0000 26,5300 2,30 3,73

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке снизился на 6 копеек до 24,55 UAH/USD/

Также Национальный банк Украины с 25 февраля ввел в обращение обновленные банкноты номиналом 200 гривен. Они постепенно заменят банкноты старого образца.

Во вторник, 25 февраля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 24 февраля, повысился на 1 копейку и составляет 3,46 гривен за 10 рублей.

 

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