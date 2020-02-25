Доллар и евро уверено дорожают в киевских обменниках

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 24 февраля на 3,15 коп. до 24,5447 UAH/USD, курс покупки – повысился на 3,40 коп. до 24,2916 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 7,79 коп. до 26,2425 UAH/EUR, курс продажи повысился на 7,55 коп. до 26,6363 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 24,2916 24,5447 26,2425 26,6363 3,46 3,85 Максимальный 24,4000 25,0000 26,4200 26,9000 3,75 4,00 Минимальный 24,0000 24,4200 25,7000 26,5000 2,50 3,74

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25 февраля, на 4,65 коп. до 24,4995 UAH/USD.

Ранее курс гривны на межбанковском валютном рынке после после сохранения на неизменном уровне в пятницу, в понедельник снизился на 4 коп. до 24,49 UAH/USD.

Также эксперты дали прогноз на неделю, каким будет курс доллара.