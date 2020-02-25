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25 февраля 2020, вторник, 10:30 302
Экономика 2020-02-25T10:30:18+02:00
Українські Новини
Доллар и евро уверено дорожают в киевских обменниках

Доллар и евро уверено дорожают в киевских обменниках

Анна Рудык
курс доллара, Курс евро, Курс гривны, Курс валют
Курс валют. Фото: pixabay
Курс валют. Фото: pixabay

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 24 февраля на 3,15 коп. до 24,5447 UAH/USD, курс покупки – повысился на 3,40 коп. до 24,2916 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 7,79 коп. до 26,2425 UAH/EUR, курс продажи повысился на 7,55 коп. до 26,6363 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 24,2916 24,5447 26,2425 26,6363 3,46 3,85
Максимальный 24,4000 25,0000 26,4200 26,9000 3,75 4,00
Минимальный 24,0000 24,4200 25,7000 26,5000 2,50 3,74

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25 февраля, на 4,65 коп. до 24,4995 UAH/USD.

Ранее курс гривны на межбанковском валютном рынке после после сохранения на неизменном уровне в пятницу, в понедельник снизился на 4 коп. до 24,49 UAH/USD.

Также эксперты дали прогноз на неделю, каким будет курс доллара.

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