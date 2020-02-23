Стоит ли ожидать резких скачков доллара: эксперты дали прогноз на неделю

Курс доллара на этой неделе не показал существенных изменений, и не дал ответ на вопрос, каким же будет его тренд на следующей неделе. Об этом и прогнозах "Сегодня" рассказали эксперты - член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин и руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин.

Что произошло с курсом за неделю

С 15 по 21 февраля колебания курса наличного доллара были еще менее значительными, чем неделю назад. Фактически курс застыл на месте. На минувших выходных плюс понедельник он оставался практически стабильным. Дело в том, что ежегодно в третий понедельник февраля в США отмечается День всех президентов и в этот день биржи и госучреждения страны не работают.

В итоге мизерные изменения курса у нас начались только со вторника и закончились в пятницу. Для понимания: 15 февраля средний курс был 24,54 грн/доллар в продаже и 24,31 грн/доллар в покупке. Во вторник – 24,48 и 24,26. В пятницу – 24,49 и 24,28. То есть за неделю наличная гривня в итоге укрепилась в среднем на 5 коп. в продаже и на 3 коп. в покупке.

Официальный курс Национального банка за этот период начался с 24,48 грн за доллар и закончился … 24,48 грн за доллар, поколебавшись при этом три дня от 24,44 до 24,52. На понедельник, 24 февраля, регулятор установил курс 24,45 грн/доллар.

Курс доллара. Инфографика: Сегодня

Главные причины изменений

Эксперты отмечают, что, как и неделю назад, на столь незначительное изменение курса доллара повлияли низкий спрос на валюту на межбанковском рынке и действия Национального банка, выкупавшего доллары в резерв по выгодному курсу: ниже 24,5 грн/доллар.

"На межбанковском валютном рынке полный штиль – и спрос, и предложение были незначительны, – анализирует руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин. – При этом усилился тренд на совсем низкий спрос на гривневые облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ). Еще один фактор – это приехавшая в Киев с очередным визитом миссия МВФ, перед которой наш Нацбанк, похоже, демонстрировал свою способность по удержанию стабильного курса".

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин также отметил, что Национальный банк демонстрировал перед миссией МВФ стабильность курса.

"В объемах торгов на рынке в пределах 100 млн долларов регулятору не составляет труда удерживать курс в очень узком коридоре. Но в долгосрочной перспективе его действия идут во вред экономике, страдают экспортеры, ведь спрос на нашу основную продукцию экспорта – руду, металл, зерно – в мире и так снизился. А это – недополучение доходов госбюджета, недофинансирование инвестиционных программ", – говорит эксперт

Чего ожидать на будущей неделе

По словам Андрея Шевчишина, рынок продолжит держать паузу во время работы миссии МВФ в Украине.

"Хотя кредит Фонда не является необходимостью, сотрудничество с ним повышает инвестиционную привлекательность Украины, – акцентировал Шевчишин. – В то же время, на мировых рынках доллар продолжает расти, поскольку инвесторы на фоне рисков глобальной пандемии коронавируса, падения и торможения мировых экономик, спешат уйти в безопасные активы, такие как доллар – спрос на него повышается. Вероятно, в ближайшей перспективе гривня продолжит демонстрировать колебания, но с трендом на ослабление и если не в феврале, то в первой неделе марта выйдет из коридора 24,4-24,5 грн за доллар".

Олег Пендзин уверен, что курс на следующей неделе по-прежнему будет определять Национальный банк.

"Снизив учетную ставку рефинансирования, регулятор увлекся сдерживанием инфляции, поэтому и не позволяет курсу гривни расти, – говорит Олег Пендзин. – Отсюда мой прогноз на следующую неделю: курс останется стабильным и примерно таким же, как и был на этой неделе – около 24,5 грн за доллар".

Продавать или покупать валюту

И Олег Пендзин, и Андрей Шевчишин подтвердили долгосрочный тренд на ослабление гривни, но теперь ожидают, что ее девальвация может задержаться на 2-3 месяца из-за монетарной политики Нацбанка. Поэтому Шевчишин советует, как вариант, не покупать доллары, а положить гривни в банк на краткосрочный депозит (до трех месяцев), так удастся заработать больше, чем на удорожании доллара.

Например, по трехмесячному депозиту 100 долларов в эквиваленте (2450 грн) под 12% годовых, можно за квартал заработать 73,5 грн. В долларах, если, допустим, средний курс покупки вырастет за три месяца с 24,3 грн до 24,8 грн за доллар, ваш заработок на долларах, хранившихся "под матрасом" составит 50 грн. При покупке 100 долларов по нынешнему среднему курсу 24,5 грн за доллар и размещении их на депозите под 1,5% годовых, заработок составит 37,5 центов. Если зафиксировать прибыль и сдать доллары по курсу 24,8, то "наживетесь" дополнительно еще на 9,3 грн, в сумме это 69,3 грн. Очевидно, что сумма заработка небольшая, но расчет дан для примера. Ибо в процентах на гривне можно заработать на 6% больше, чем на долларе даже при возможном его подорожании за три месяца на 2% (на 50 копеек).

Пендзин говорит, что покупать доллары, пока они стоят ниже 25 гривен, смысл есть, так как в долгосрочной перспективе (до конца года) доллар все равно подорожает. Но выгода окажется больше, если купленная сейчас валюта будет потрачена осенью или зимой не в Украине (с ее обменом на гривни), а в стране, где она является платежным средством. Поэтому тем, кто, допустим, планирует поездку в Европу, лучше вложиться не в доллары, а в евро.

Как сообщали Українські Новини, доллар подорожает в начале недели: официальный курс от НБУ на понедельник.

Также в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился по сравнению с 20 февраля на 2,14 коп. до 24,5253 UAH/USD.