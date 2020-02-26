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26 февраля 2020, среда, 06:10 37
Финансы 2020-02-26T06:10:01+02:00
Українські Новини
Курс НБУ на среду: гривна продолжает падать

Курс НБУ на среду: гривна продолжает падать

Елена Новикова
НБУ, Курс валют, Курс гривны, курс гривны к доллару
Деньги. Фото: bank.gov.ua
Деньги. Фото: bank.gov.ua

В то время, как евро и доллар дорожают в киевских обменниках, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 26 февраля, на 3,12 коп. до 24,5307 UAH/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25 февраля, на 4,65 коп. до 24,4995 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

 

Официальный курс

1 фунт стерлингов

31,8126

1 доллар США

24,5307

1 швейцарский франк

25,0825

10 иен

2,2185

10 российских рублей

3,7540

1 евро

26,6035

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке снизился на 6 копеек до 24,55 UAH/USD/

Также Национальный банк Украины с 25 февраля ввел в обращение обновленные банкноты номиналом 200 гривен. Они постепенно заменят банкноты старого образца.

Ранее сообщалось о том, что член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин и руководитель отдела аналитики ГК Forex Андрей Шевчишин рассказали стоит ли ожидать резких скачков доллара на этой неделе.

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