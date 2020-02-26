Курс НБУ на среду: гривна продолжает падать

В то время, как евро и доллар дорожают в киевских обменниках, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 26 февраля, на 3,12 коп. до 24,5307 UAH/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25 февраля, на 4,65 коп. до 24,4995 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 31,8126 1 доллар США 24,5307 1 швейцарский франк 25,0825 10 иен 2,2185 10 российских рублей 3,7540 1 евро 26,6035

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке снизился на 6 копеек до 24,55 UAH/USD/

Также Национальный банк Украины с 25 февраля ввел в обращение обновленные банкноты номиналом 200 гривен. Они постепенно заменят банкноты старого образца.

Ранее сообщалось о том, что член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин и руководитель отдела аналитики ГК Forex Андрей Шевчишин рассказали стоит ли ожидать резких скачков доллара на этой неделе.