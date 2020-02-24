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24 февраля 2020, понедельник, 14:35 165
Общество 2020-02-24T14:35:09+02:00
Українські Новини
Эпидпорог заболевания гриппом и ОРВИ в Киеве снизился на 5%

Эпидпорог заболевания гриппом и ОРВИ в Киеве снизился на 5%

Елизавета Кесельман
Киев, Грипп, ОРВИ, эпидемия гриппа, Карантин в школах Киева
Термометр. Грипп. ОРВИ. Градусник. Таблетки. Фото: pixabay
Термометр. Грипп. ОРВИ. Градусник. Таблетки. Фото: pixabay

Количество заболевших гриппом и острыми респираторно-вирусными заболеваниями в Киеве снизилось на 4,9% в период с 17 февраля по 23 февраля по сравнению с предыдущей неделей, в 9 учебных заведениях частично приостановлены занятия. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации, передают Українські Новини.

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник сообщил, что интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне, который не требует введения дополнительных мер, и ниже базовой линии на 35,6%.

При этом заболело 14 591 человек, в том числе 9 233 ребенка (снижение на 4,4%) и 5 358 взрослых (снижение на 5,8%).

Поворозник отметил, что в структуре заболеваемости дети составляют 63,3%, среди школьников заболеваемость снизилась на 12,7% (4 122 зарегистрированных случая).

В медицинские учреждения госпитализированы 246 человек, из них 170 - дети.

С начала эпидемического сезона в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения 51,5 тыс. людей вакцинировались против гриппа.

Поворозник также сообщил, что в 56 школах восстановлен образовательный процесс.

Как сообщали Українські Новини, 27 января - 2 февраля количество заболевших гриппом и ОРВИ в Киеве увеличилось на 26,1% до 9 176 человек.

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